Gay de Liébana en TRECE: "Prefiero que España esté bajo la tutela de Europa que no más cerca de Caracas"

El economista José María Gay de Liébana ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE el impacto económico del coronavirus en España: "Hay disparidad de criterios en Europa porque la suma de dinero que está en juego no es una cantidad precisamente pequeña. Pero mi opinión es que prefiero estar bajo la tutela de Europa que no más cerca de Caracas, con todo el cariño".

"No podemos asegurar una renta mínima. Habrá que ayudar durante meses a quien lo necesite, pero no podemos entregar dinero por entregar porque alguien lo tiene que poner, no cae del cielo". "Las consecuencias directas de esta crisis son un movimiento de desglobalización y una reindustrialización de España, al margen de otras apuestas, porque si no no habrá ninguna recuperación".

Este martes, Francia superó las 10.000 muertes por coronavirus con un total de 10.328 fallecimientos desde el pasado 1 de marzo, 1.427 más que este lunes. De ellos, 7.091 se produjeron en hospitales, 597 solo en las últimas 24 horas, y otros 3.237 en residencias de ancianos y centros de dependencia.

Italia, el país con más fallecidos del mundo por la COVID-19 (17.127), se da hoy un cierto respiro, al registrarse 604 muertos en las últimas veinticuatro horas, una cifra inferior a la del día anterior, mientras se reducen los contagios y el número de hospitalizados. Desde que a finales de febrero se detectó el virus, los casos son 135.586 en Italia, lo que supone 3.039 más respecto al lunes.

Por el contrario, el Reino Unido ha vivido el mayor incremento de fallecimientos hasta hora en un día, al registrarse 786 muertos, con un total de 6.159, al tiempo que los contagios confirmados han avanzado en 3.634 personas, hasta los 55.242 casos positivos. Uno de ellos es el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, en cuidados intensivos desde ayer, en estado estable y que no ha desarrollado neumonía. Johnson, quien es sustituido al frente del Gobierno por el titular de Exteriores, Dominic Raab, está siendo tratado con oxígeno, sin necesidad de ventilación mecánica.

En España, tras siete días de variaciones porcentuales a la baja, hoy se comunicó un repunte de nuevos contagios (5.478, un 4,05 % más que la víspera) y también se ha roto la tendencia de las dos últimas jornadas en cuanto a fallecimientos, al contabilizarse 743 muertes más en un día hasta rozar un total de 13.800 fallecimientos. Los casos conocidos superan ya los 140.500 y los curados (43.208) suponen un 30,75 % del total de contagios, unas cifras que, no obstante, reflejan que el avance del coronavirus mantiene la tendencia a la baja en España.

Según el Gobierno español, se saldrá de las medidas de confinamiento de forma "ordenada y segura" cuando se estabilice la transmisión y una de las primeras será la reanudación a partir del lunes próximo de las actividades económicas no esenciales, cerradas desde el 30 de marzo.