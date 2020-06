Gay de Liébana: "Lo que España necesita ahora es un gobierno de tecnócratas que enderecen el rumbo"

El economista José María Gay de Liébana ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la gestión del Gobierno durante el estado de alarma. En concreto, Gay de Liébana se ha referido a uno de los aspectos que tendrán un papel fundamental a la hora de capear la crisis económica que ha traído la pandemia, el fondo de reconstrucción que debe venir de Bruselas.

En este sentido, el analista ha señalado que los países del norte de Europa "van a exigir una serie de condiciones" para la prestación de esos fondos. "Sobre todo el norte lo que quiere ver es que hay una cierta cohesión política: no puede ser que el presidente del Gobierno esté arremetiendo contra la oposición, ni la oposición contra el Gobierno. Tenemos que dar una imagen de seriedad y de coherencia porque, si no, no nos van a prestar el dinero", ha afirmado Gay de Liébana.

Además, el analista ha aclarado que "una cosa es el fondo de reconstrucción y otra el rescate que tiene que venir, no tiene nada que ver una cosa con la otra". Con todo, el economista ha dicho que "el dinero que nos den a fondo perdido, con cargo al fondo de reconstrucción, no va a ser gratis. Le van a decir a España que aumente sus contribuciones a la Unión Europea y nos van a crear nuevos impuestos".

Sobre la decisión que ha tomado el Gobierno italiano de bajar los impuestos y sobre si podría aplicarse alguna medida similar en España, Gay de Liébana ha señalado que "es la única manera en estos momentos de tirar hacia delante". Para poner en marcha estas políticas el analista ha pedido "un gobierno de concentración con tecnócratas que sepan enderezar el rumbo del país durante cuatro años, eso es lo que necesita este país, porque los experimentos políticos nos van a llevar al caos".