Gay de Liébana: "Hay que mantener los ERTE hasta diciembre y dar ayudas a las empresas para que resistan"

El economista José María Gay de Liébana ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE las propuestas de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en lo referente a la prolongación de los ERTE. En este sentido, la CEOE pide que se alarguen hasta el mes de diciembre.

En cuanto a si el Estado podrá asumir esta circunstancia, Gay de Liébana ha señalado que "dinero no lo hay. Si ya no se pagan los ERTE actuales, imagínate si se continúan, sobre todo porque tenemos un problema muy fuerte de deuda pública. Hasta el mes de septiembre no empezaremos a ver un hilo de luz, por lo que perderemos gran parte del efecto turístico en la economía", ha pronosticado el analista.

�� "El Gobierno ha ido prometiendo políticas y políticas sociales sin tener dinero. Cuando venga Bruselas y compare por ejemplo las pensiones de España con Alemania, las recortarán para equipararlas".



�� @DeLiebanaCOPE en #ElCascabel11Jpic.twitter.com/BASY41uDlE — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) June 11, 2020

Además, el economista ha apostado por mantener los ERTE hasta el mes de diciembre y por dar ayudas a las empresas para que puedan "resistir y sobrevivir" hasta entonces.

Gay de Liébana también ha comentado el plan del Ministerio de Trabajo de reformar el sistema de subsidios por desempleo. El economista ha señalado que el gasto de la Seguridad Social ya era muy elevado antes de la pandemia y que "si a esto le añadimos lo que viene, no hay dinero". En concreto, Gay de Liébana ha apuntado a que el déficit público podría llegar a los 150.000 millones de euros este año, "una cantidad morrocotuda".

�� "La situación de la deuda pública se va a volver insostenible. España no la va a poder pagar y vamos a necesitar dinero de la Unión Europea que va a ser un rescate en toda regla que se baraja para final de año o 2021".



�� @DeLiebanaCOPE en #ElCascabel11Jpic.twitter.com/dOoiJJd1yB — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) June 11, 2020

Asimismo, el economista se ha referido a las palabras de la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha asegurado que no se van a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Para Gay de Liébana, estas declaraciones "se contradicen" con el impulso que el Ejecutivo pretende mantener sobre las tasas Tobin y Google, algo que "acabamos pagando los consumidores".