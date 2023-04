Garci recuerda el día en el que ganó el Oscar, en su 40 aniversario: "Sirvió para decir que es posible"

El once de abril de 1983, José Luis Garci ganaba el Oscar a la mejor película de habla no inglesa con 'Volver a Empezar', la primera película española en llevarse una estatuilla dorada. Su primer Oscar, pero no su única nominación. Con 'Sesión Continua', en 1984, 'Asignatura aprobada', en 1987, y con 'El abuelo', en 1998, también estuvo nominado al Oscar en esta misma categoría. Hoy, ese Oscar para la historia cumple 40 años.

El conductor de 'Classics' ha estado en El Cascabel de TRECE para celebrar este aniversario.“De alguna manera te sientes un poco impostor, porque esto tendría que compartirlo con toda la gente que hizo la película. Ya no están entre nosotros y no queda nadie. Yo tenía entonces 39 años y ellos eran más mayores”, lamenta.

Aunque Garci descarta analizar su propia película en el coloquio de los viernes en TRECE, destaca el mensaje por el que fue reconocida: “Es una película muy personal, de alguna manera está dedicada a mi padre. Gente estupenda que eran fantásticos escritores, músicos... y que sus carreras se vieron interrumpidas por la guerra. Es una película de la Transición española. La gente tenía alegría de vivir en esa época y la película lo recoge”.

Para José Luis, las cuatro veces que estuvo nominado al Oscar son igual de importantes que aquel momento en el que recogió la estatuilla: “Yo abrí la puerta, pero eso no quiere decir que lo que ha venido después no sea mucho mejor. Sirvió para decir que es posible y fuimos los primeros en ganarlo para nuestro idioma. Tengo la sensación de que me ha tocado el Gordo con mis amigos y con el factor suerte”.

Cuarenta años han pasado de aquel momento, pero Garci recuerda todavía algunas de las anécdotas más divertidas que vivió durante la ceremonia: “Antes de entrar a la gala fuimos al baño Enrique Herreros y yo. Era un baño muy lujoso. De repente me dice Enrique, mira quien está a mi lado, y era Paul Newman, y le digo, pues mira quien está a mi lado, y era Jack Lemmon. Los dos estaban nominados. Terminamos, nos lavamos las manos, nos deseamos suerte y nos dimos un abrazo”.

Para finalizar, Pedro García Cuartango y Eduardo Torres-Dulce, colaboradores de 'Classics' y amigos personales del director, le dedican un emotivo mensaje de felicitación.