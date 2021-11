Francisco Camps, en TRECE: "Dimito, soy absuelto y ninguno de los que me ha perseguido tendrá responsabilidad"

El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para explicar lo que hay detrás de lo que él mismo ha calificado como "persecución" contra su persona, después de que este miércoles, un juzgado de Valencia haya dictado el sobreseimiento provisional de la última causa de la Fórmula 1 en la que estaba imputado.

"He sido imputado e investigado, se me aparta de mi tarea política, soy absuelto y ninguno de quienes me han perseguido tienen ningún tipo de responsabilidad personal ni colectiva", ha denunciado en TRECE. El expresident ha asegurado haber sufrido "todo tipo de insidias y persecuciones durante los últimos años" en todas sus instancias y situaciones personales.

Respecto al actual presidente de la Comunidad Valenciana, Camps ha sido tajante. "Ximo Puig ha estado detrás de cada una de las denuncias y de cada uno de los recursos ante cualquier archivo. Después de nueve causas archivas, su única estrategia ha sido mantenerme imputado, y le han estado ayudando desde algunas instancias que tienen alto poder en ámbitos del Estado", afirmaba.

Y ha añadido que "Ximo Puig ha estado detrás de cada una de las denuncias y de cada uno de los recursos ante cualquier archivo". También ha tenido palabras para el señor de la Mata, asegurando que él, "director general de Zapatero el que ha hecho una instrucción sumaria. Es la fiscal general del Estado, Delgado, ministra de Sánchez y es Garzón el que inicio esta instrucción. 3 socialistas de carnet".

"Yo dimito y soy absuelto, y ninguno de los que me han estado persiguiendo va a tener ninguna responsabilidad. No se pudo demostrar que actuara con irregularidad, ni que tampoco lo hiciera la fundación", ha dicho con rotundidad. Y para concluir ha añadido que "la izquierda en España, desde que yo fui absuelto ningún socialista habla de los jurados populares porque a mi me absolvió".

Su reacción tras el sobreseimiento de la causa

Camps ha asegurado sentirse "feliz" por la decisión judicial conocida este miércoles y ha recordado que ha sido absuelto -o las causas han sido archivadas- en nueve de las diez causas judiciales abiertas contra él. El expresident y exlíder del PPCV ha anunciado además que presentará un recurso extraordinario ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su investigación "ilegítima" y "persecución" en la Audiencia Nacional de la adjudicación a Orange Market de los expositores de la Comunitat Valenciana en Fitur, una de las piezas derivadas del caso Gürtel.

"Han sido más de doce años de persecución de la Fiscalía Anticorrupción y de Ximo Puig", actualmente president de la Generalitat, cuando "no ha habido nada concreto ni determinante en mis causas, no lo hay porque nunca ha existido", ha lamentado Camps en declaraciones a los medios.

Preguntado sobre si va a volver a la política activa, ha afirmado que él nunca la ha dejado y que seguirá militando con el PP hasta que se muera, al tiempo que le "encantaría" tener un cargo "con el potencial" que cree que tiene, y ha señalado que el PP en la Comunitat Valenciana y en Madrid y la sociedad "lo saben perfectamente".

Se trata, ha precisado, de una oferta "general, amplia y permanente" a la que el partido le ha respondido siempre "con mucho cariño", aunque ha reiterado que podría hacer "un gran papel como candidato y alcalde" en el Ayuntamiento de Valencia. Camps se ha mostrado convencido de que la alcaldía de Valencia será en las próximas elecciones "del PP, seguramente en coalición con Vox", y ha afirmado que "cualquier candidato del PP es un buen candidato siempre" y él le apoyará "siempre".