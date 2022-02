El entrenador del joven de 15 años apuñalado en Madrid, en TRECE: "Se le veía que era un chico muy bueno"

En la noche del pasado sábado en Madrid, un joven de 15 años perdía la vida tras recibir una puñalada en el hemitórax izquierdo en la Calle Atocha, en las proximidades de la Plaza del Emperador Carlos V, cerca de la discoteca Kapital. SAMUR Protección Civil acudía al lugar de los hechos para atenderle e intentar salvar su vida. El entrenador del equipo de fútbol CD Móstoles en el que jugaba Jaime, ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE para hablar acerca del joven.

?? "Jaime no estaba involucrado en nada. No hay más que verle la cara que es un chico muy bueno y con mucha nobleza. Si hubiese tenido algún problema, nos lo hubiese dicho para poderle ayudar".



?? Jesús Miranda, entrenador del CD Móstoles, en #ElCascabel7Fpic.twitter.com/km0qi0Awsy — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) February 7, 2022





"Que yo sepa Jaime no formaba parte de ninguna banda ni grupo", asegura su entrenador. "Queríamos pensar que él no estaba involucrado en nada. No hay más que verle la cara que era un chico muy bueno y con mucha nobleza. Si hubiese tenido algún problema, se lo hubiese dicho a sus padres o a mí como persona importante dentro de su vida para haberlo podido ayudar".

"Si hubiese tenido algún problema, nos lo hubiese dicho para ayudarle"

Jesús reconoce que Jaime era una persona muy importante en el equipo y que, 48 horas después de lo sucedido, aún resulta difícil de creer: "Tanto los jugadores, el cuerpo técnico como yo seguimos en shock y no nos lo acabamos de creer. Pero la vida sigue y tenemos que seguir y hacer las cosas lo mejor posible por él, lo que reste de temporada ganar por él".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? "Dentro del carril izquierdo, donde jugaba Jaime, lo hacía bastante bien. Era un jugador de mucho nivel y era muy importante para el equipo. Seguimos en shock y no nos lo acabamos de creer".



?? Jesús Miranda, entrenador del CD Móstoles, en #ElCascabel7Fpic.twitter.com/9ej7naxKEk — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) February 7, 2022





Sobre el talento del joven de 15 años en el fútbol, Jesús asegura que "como entrenador, me gusta que todos sean importantes dentro del equipo, pero él dentro del carril izquierdo donde jugaba lo hacía bastante bien, tenía más oportunidades de jugar porque su compañero estaba lesionado. Era un jugador de mucho nivel y era muy importante para el equipo".