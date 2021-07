Enrique Maya, alcalde de Pamplona: "Estoy triste porque no hay Sanfermines y preocupado por los datos"

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha mostrado su tristeza por la suspensión de los Sanfermines por segundo año consecutivo a causa de la pandemia, aunque también ha apuntado que se abre una oportunidad para reflexionar sobre la conveniencia de ir hacia un modelo de fiestas algo diferente.



A pocas horas del momento en que normalmente se lanzaría el chupinazo anunciador de los Sanfermines, el alcalde ha declarado que esta nueva suspensión de las fiestas le produce "mucha tristeza" y ha apelado al sentido de la responsabilidad de los ciudadanos, porque "nos estamos jugando el futuro de todo el verano". A los pamploneses, les ha transmitido el mensaje de que "no hay Sanfermines" y hay que seguir cumpliendo las normas sanitarias y, a las personas de otras comunidades, les ha instado a que "no intenten venir" a la ciudad del 6 al 14 de julio.

Enrique Maya ha visitado 'El Cascabel' de TRECE para mandar un mensaje de cautela a los ciudadanos para los próximos días: "Es para estar preocupados, hace muy poquito tiempo éramos muy optimistas con las cifras de contagios, pero de repente se ha disparado. Justo cuando empieza San Fermín es duro y solo puedo apelar a la responsabilidad individual para intentar evitar las aglomeraciones que se puedan producir. Para evitarlo vamos a hacer controles de aforo en diversos puntos importantes de la ciudad".

"Estaba más triste que preocupado hace unos pocos días pero ahora estoy triste porque no hay San Fermín y preocupado por los datos", ha querido explicar el alcalde. "A las personas que han venido solo las puedo pedir que cumplan las normas. Pamplona tiene muchas zonas para disfrutar de la hostelería y el buen ambiente, más allá del centro histórico. Hay que ser extremadamente prudentes porque todos aquí hemos recibido el mazazo de esos datos. Estamos tocados y sobre todo tenemos que apelar a esa responsabilidad".

Por último ha querido pedir a los turistas y visitante que están ya en Pamplona que no busquen un tipo de ocio o actividad típica de estas fechas porque no lo van a encontrar este año: "Seguramente se esté buscando ese atractivo de saber cómo es Pamplona esos días aunque no haya San Fermín, que tiene quizás un poco de morbo. Lo que tengo que decir es que no piensen que aquí va a haber ambiente porque aquí no hay nada especial. La gente que ya está aquí debe evitar los espacios más concurridos, la cosa va muy en serio".