Emiliano García-Page sobre la Ley de Memoria Democrática: “Me deja intranquilo depender de Bildu”

El Pleno del Congreso tiene previsto aprobar este jueves el proyecto de Ley de Memoria Democrática, un texto que ya fue avalado en la Comisión Constitucional con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Bildu frente al 'no' del PP, Vox y Ciudadanos. Entre las medidas se destacan el renombramiento del Valle de los Caídos, las lenguas cooficiales pasan a ser consideradas “víctimas” de la etapa franquista, el régimen franquista se considera ilegal, así como los tribunales creados a partir del golpe de Estado del 36, entre otras.

Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha analizado en ‘El Cascabel’ de TRECE el nuevo acuerdo del Gobierno con EH Bildu: “Con Bildu no me gusta ni este ni ningún otro pacto. Bildu puede estar porque la Constitución es muy generosa y pueden estar en el parlamento, pero, en su conjunto, habría que evitar necesitarlos. Sus condiciones son antisistema, desde el punto de vista económico, y de ruptura del modelo constitucional. No me gusta”.

Emiliano García-Page, que es abogado, ha querido destacar que, más allá de esta aprobación en concreto, se siente “confundido” con tanta Ley de Memoria: “Soy partidario de que se compense a las víctimas y que se compense el daño, pero una cosa es eso y otra es intentar conceptuar en una ley lo que es la memoria colectiva y lo que es la historia de un país. Si uno pone en una ley lo que ha pasado en la historia, esto no la cambia, pero mañana viene, otro cambia la ley y esto no sé qué significa”.

Además, García-Page asegura que los jueces, cuando tienen estas dudas, que él mismo se plantea sobre cómo interpretar una ley, lo que hace es acudir “al espíritu del legislador. ¿Qué pretendía el legislador cuando hizo la ley? Y eso tiene que ver con los comentarios de los grupos que la apoyan. Los comentarios que hace una parte radical de Podemos y Bildu, sobre lo que intentan con esta ley y la enmienda de llevarlo hasta el 83, me parecen una obscenidad y me parece bastante mal”.

¿Perjudicará este pacto con Bildu al Partido Socialista en las urnas las próximas elecciones?: “La inmensa mayoría que vota a PSOE no asume ni entiende. Puede entender el diálogo, como sucedió con los terroristas. Son cosas diferentes porque los fines eran claramente de interés general. Pero es evidente que aquí no hay razones de tipo moral. Esto no solo perjudica al PSOE, también le complica la vida a un partido como PNV. No contribuye a un marco de convivencia para la sociedad española. Me deja muy intranquilo tener que depender de Bildu”.