El economista Marc Vidal analiza en TRECE los puntos clave del aumento sufrido en la factura de la luz

Marc Vidal, analista económico, valora en 'El Cascabel' el aumento sufrido en la factura de la luz y por qué pagamos que en otros países. El economista explica que “tenemos un problema de base y es que, tecnológicamente hablando, nuestro país tiene algunas deficiencias que arrastramos y que el sistema de convertir la electricidad a lo que llega finalmente a nuestras casas no lo tenemos extremadamente bien compuesto”.

De todos modos, defiende el analista económico, “nosotros tenemos un problema sobre todo con un tipo de electricidad que nos llega y es lo que tiene que ver con la tarifa regulada, que es la que realmente va a esa subasta diaria donde el kilovatio más alto al final es el que nos llega” y señala que el problema que tenemos sobre eso, que convierte nuestra electricidad muy cara en momentos puntuales, es que “afecta especialmente a las familias más vulnerables, porque precisamente esa es la tarifa obligada que tienen que tener los hogares que acceden al bono social”.

"El problema es que lo que convierte nuestra electricidad muy cara en momentos puntuales, afecta especialmente a las familias más vulnerables"

Analizando la factura de la luz, el economista expone indignado que “prácticamente un 60% de la factura son impuestos, subvenciones, tasas y mil historias que nadie se atreve a tocar que son derivadas de ejercicios muy anteriores, y además, después aparece el IVA”. Y añade que se siente sorprendido con el debate sobre el IVA porque “hay una directiva europea que tiene un artículo que dice que 'Los Estados miembro podrán aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de gas natural, de electricidad y de calefacción urbana siempre que no exista un riesgo de la distorsión de la competencia', es decir, que el Gobierno puede hacer lo que le dé la gana”.

"Prácticamente un 60% de la factura de la luz son impuestos, subvenciones, tasas y mil historias que nadie se atreve a tocar"

Por último, ante las declaraciones de la ministra sobre el IVA en la luz, el analista económico manifiesta en TRECE que “el Gobierno se sonroja cuando dice la verdad” y declara que “el problema no está en si el IVA lo pueden bajar o no, el problema está en que no hay dinero, y no hay capacidad en invertir en lo que se tiene que invertir, estamos entrando en la peor fase de esta historia cuando empecemos a evidenciar que no hay ingresos, y como no hay ingresos el dinero nos lo van a buscar debajo de las piedras”.