La dura realidad de un afectado por una herencia 'envenenada': "Le debo 100.000 euros de intereses a Hacienda"

Este jueves, 'El Cascabel' de TRECE ha dado voz a la historia de Francisco Carnicer, afectado por una herencia 'envenenada', que ha arruinado a su familia e incluso ha hecho que tenga que abandonar sus estudios. Francisco es uno de los fundadores de la plataforma contra el impuesto de sucesiones y lleva afectado desde hace diez años.

"Nosotros heredemos de mi tía, no tenía descendencia y vivía con nosotros, era como nuestra madre. Heredamos un piso, un local comercial de debajo de casa donde tenía ella una tienda y el 50% de una parcela. Aquí en Andalucía cuando nos llegó la notificación y se hizo el impuesto nos salía a pagar una cantidad de más de 200 mil euros", ha narrado Carnicer, que ha añadido que cuando a su familia le pilló la situación el impuesto era muy poco conocido, algo que a día de hoy ha cambiado.

Francisco cuenta que han ido "sobrellevando la situación como han podido": "Hemos conseguido vender lo que son las propiedades, hemos pagado lo que es el impuesto de sucesiones, pero por no hacerlo en tiempo, ya que 200 mil euros no los sacas de la noche a la mañana, pero debemos 100 mil euros de intereses y de multas".

El patrimonio heredado está valorado en unos 600.000 euros, de lo que sale el impuesto, que en este caso suponía un tercio de la cantidad. Actualmente, Carnicer ha vendido el local y tiene casi cerrada la venta del piso, que le "permitirá pagar una parte de los intereses", y está viendo cómo puede fraccionar el pago de la deuda.

"El impuesto te arruina el presente, el pasado y el futuro"

El afectado denuncia que "hoy día, con la reforma actual seguiría estando con el mismo problema, al recibir la herencia de mi tía seguiría estando arruinado, porque solo se han bonificado los grupos uno y dos. Por otro lado, los impuestos no tienen carácter retroactivo, es decir, han ayudado a futuro, pero no ha pasado. Para los que tenemos un procedimiento abierto y no tenemos salida, como el caso de mi familia y el de muchas otras en Andalucía, no existe nada donde acogernos".

En su opinión, "es un impuesto que es anticonstitucional porque te obliga a arruinarte", y es que "no tiene en cuenta tu capacidad económica, y aparte el impuesto es confiscatorio, porque me priva de mi herencia y luego de mis bienes privativos, que están embargados". "Yo no he podido tener la beca para mi carrera por este motivo. El impuesto te arruina el presente, pasado y futuro", concluye.