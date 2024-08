Un experto da las claves para evitar la okupación de tu segunda vivienda: "Alarmas y sistemas domóticos"

La okupación sigue siendo una de las principales preocupaciones para los españoles y más en periodo vacacional, aunque este delito puede producirse en cualquier momento. Los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Interior, correspondientes al año 2023, reflejan una tendencia a la baja de la okupación, aunque los números siguen siendo preocupantes. A la cabeza del ránking sigue estando Barcelona con más de 4.600 casos. Le siguen la Comunidad de Madrid, con un total de 1.516 okupaciones y Valencia con 828. Este documento que ha actualizado el ministerio dirigido por Fernando Grande Marlaska, recoge casos de usurpaciones y allanamientos recogidos en los artículos 245, 202 y 203 del Código Penal. En total, el número de okupaciones en el año 2023 fue de 15.289 casos, de los que algo más de 11.000 fueron resueltos.

Claves para evitar la okupación de una segunda residencia

El colaborador de 'Idealista News', Eduardo Martínez, ha pasado por 'El Cascabel' de Trece, para ofrecer algunas de las claves y evitar la okupación de segundas residencias. "Lo principal es tener privacidad. Si alquilamos la casa en vacaciones, es esencial que en el anuncio no aparezca que la casa esté vacía. Que haya movimiento en la casa, ahora se puede hacer de forma remota, hay sistemas domóticos que a distancia pueden encender las luces o bajar las persianas par dar la sensación de que hay vida en la casa. Los okupas hacen rondas, vigilan los inmeubles e incluso concretan visitas con inmobilairias para saber qué casas están vacías", explica Eduardo.

Las alarmas siguen siendo uno de los sistemas más isntalados por los propietarios con varios inmuebles, aunque los expertos advierten que los okupas conocen todos los trucos del mercado. "Los okupas están organizados, saben lo que hacen en todo momento. En el manual del okupa les enseñan a cómo abrir puertas de diferente forma, a soldar las cerraduras para que el propietario no pueda volver a abrir. Cuantas más medidas de seguridad, mejor, pero los okupas saben hasta sortear las puertas más robustas", asegura el colaborador de 'Idealista News'.

Los trucos de los okupas: "Técnica Telepizza"

Uno de los objetivos principales de la Ley de Deshaucio Exprés, recogida en la Ley de Enjuciamiento Civil, es reducir los plazos para poder recuperar la vivienda, aunque siguen existiendo una serie de vacíos legales a los que los okupas pueden acogerse. Un ejemplo de ello es pedir comida a domicilio a su nombre y conservar las facturas correspondientes para poder demostrar que han estado viviendo en ese domicilio. Es lo que se conoce como la 'Técnica Telepizza'. "Hace unos años se puso de modo la técnica 'telepizza', consistía en tener fichada una casa, pedir una pizza al domicilio con la dirección de la casa que van a ocupar para cercionar que han estado recibiendo 48 horas para que la ley tenga más dificultad para echarles. La prueba del ticket sirve para acreditar que han estado dos días en la vivienda sin haber llegado a entrar", explica Eduardo.

Otra de las técnicas que suelen utilizar los okupas es dejar cualquier tipo de objeto personal, como fotografías, neceseres, para certificar que están viviendo allí. "Otra técnica para perpetuar su estancia es que la casa tenga gente, dejan perros para vigilar la casa y que no puedan echarles hasta que un juez no lo determine no les pueden echar", asegura Martínez.

Protección jurídica de los propietarios frente a los okupas

La Ley de Vivienda, una de las leyes estrella del gobierno de coalición, ha introducido nuevos cambios en la legislación respecto a los okupas y también en los desalojos. Algunos de esos cambios son los siguientes:

- Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no podrán intervenir por sorpresa, tendrán que comunicar el día y la hora

- Si el propietario del inmueble tiene que hacer todas las acreditaciones relacionadas con la vivienda.

- Se desestimarán "las demandas, que pretendan la recuperación de la posesión de una finca, en que no se especifique" si "el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante".

- Si el propietario es un gran tenedor: se le cancelarán todos los procesos si no certifican que han intentado conciliar con los infractoresque sean considerados vulnerables.

Sobre esto, el colaborador de 'Idealista News', reconoce que "las leyes en España son muy laxas y la justicia actúa contra ellos de una forma muy dócil". Además, recuerda que "hasta que el juez no de un permiso, no puedes entrar, estarías cometiendo un delito contra el okupa".

Sobre el perfil de los okupas, Eduardo Martínez reconoce que "hay de todo". "Es cierto que la mayoría de gente que ocupa no son personas en situación de especial encesidad, pertenecen a movimientos ideólogicos o tienen la cara muy dura, aprovechan los vacíos legales para vivir a costa de los demás. El Gobierno debería establecer medidas más urgentes para que no haya que esperar dos años para poder echar a ese okupa", concluye el experto.