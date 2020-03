Doctor Pérez Almeida: "¿Cómo vamos a luchar con el virus si no protegemos a los que están en primera línea?"

El director médico del Grupo COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida, ha explicado en 'El Cascabel' de TRECE que "la clave para luchar contra el coronavirus nos la dio Corea del Sur. Pero en España no se hizo caso hasta hace bien poco y nos hemos encontrado con las cifras que estábamos viendo en Italia".

Además, sobre la partida de pruebas defectuosas que el Gobierno compró a una empresa china sin licencia, el doctor ha añadido: "Me pregunto en nombre de todos los que trabajamos en el mundo de salud, si estos test estaban aprobados por la Comunidad Europea, porque no me lo creo. ¿Qué Administración tenemos?".

En cuanto a la situación actual del impacto del coronavirus, el doctor ha afirmado que “esto que está pasando en España no es de recibo, como tampoco tener a los profesionales de la salud como los tenemos. ¿Cómo vamos a luchar contra este virus si no protegemos a los que tenemos en primera línea?".

Motivos para la esperanza

A pesar de la dificultad de la situación, el doctor Pérez Almeida también ha enumerado una serie de razones para la esperanza. En primer lugar, el facultativo ha destacado el número de altas que se han producido hasta el momento y que ya son más de 7.000. Además, ha afirmado Pérez Almeida, "tenemos un grupo de profesionales que están trabajando duramente". Por último, "parece que se empieza a vislumbrar un cierto enlentecimiento" en la propagación de la enfermedad.

Con todo, Pérez Almeida ha advertido de que "no se puede bajar la guardia absolutamente nada, ni un milímetro, porque la experiencia nos ha demostrado en otros países que, cuando se baja la guardia, es muy malo".