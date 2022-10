Un disidente ruso explica en TRECE cuál es la visión de sus compatriotas: "Están viviendo otra realidad"

Las tropas ucranianas siguen avanzando en su estrategia, sobre todo en el este y sur del país. Kiev calcula que han recuperado 400 kilómetros en la región de Jersón en una semana.

A pesar de los avances de los de Zelenski, la realidad bajo la que vive este país es dura, denuncian que en las últimas horas Rusia ha disparado 7 misiles contra edificios residenciales. Todavía hay personas bajo los escombros. Mientras, Vladímir Putin está cada vez más cuestionado. Las protestas en las calles dejan 1.300 detenidos en 40 ciudades, y cientos de miles de hombres han huido del país para evitar ser reclutados, aunque el vicepresidente ruso asegura que se han presentado más de 70.000 voluntarios.

'El Cascabel' habla con un disidente ruso, Arseni Maximov, que no puede volver a su país y que lleva viviendo en España desde 2014. Además, este activista es psicoanalista, nos da todos los detalles de cómo es la personalidad de Putin.

¿Qué está sucediendo en Rusia?

"Yo no volvería a Rusia, no correría ese riesgo. Primero, me podrían detener por mi activismo, segundo, me podrían reclutar para el ejército. Ninguna de esas perspectivas me gusta", asegura Arseni mientras explica que "las encuestas de la opinión pública en un país totalitario no funcionan porque la gente no dice su opinión realmente, dicen lo que se espera que dirán. Hay mucha gente que después de tantos años de propaganda ya está viviendo en otra realidad. La propaga les ha fabricado una realidad alternativa y están viviendo ahí. Desde ahí les parece que Putin tiene razón, que Ucrania está llena de nazis, que Europa es el gran mal del mundo. Mi familia vive dentro de esta burbuja de propaganda, y les parece que todo está bien”.

¿Cómo es Putin?

Arseni analiza el perfil psicológico de Putin: “El psicoanálisis no se puede hacer a distancia. Todo el mundo dice, bueno está loco, no me lo parece. Mi opinión es que loco no está, sabe muy bien lo que hace. Tiene sus valores terribles, tiene sus metas terribles y sus medios, que hasta ahora le han funcionado. Puede hacer cualquier cosa, parece que no tiene miedo de nada. Tiene todo el poder de este país, ha perdido todo lo que ha podido perder por las sanciones”.