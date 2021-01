El director preclínico de PharmaMar despeja las dudas sobre el Aplidin: “Impide que el virus se reproduzca”

El director preclínico de PharmaMar, la empresa española que investiga el antiviral para hacer frente al covid-19, ha explicado con todo lujo de detalle en ‘El Cascabel’ cómo funciona el Aplidin y su eficacia contra el coronavirus.

“Ha demostrado ser un compuesto en la evaluación preclínica con una actividad antiviral extraordinaria”, aclara Pablo Avilés. “La razón fundamental es que el compuesto actúa sobre una estructura molecular que tenemos en las células, una proteína, que cuando un virus infecta una célula, se adueña de parte de la maquinaria o estructuras moleculares imprescindibles pare multiplicarse”.

“El Aplidin actúa sobre una molécula de la célula infectada, impide que el virus pueda replicarse y se interrumpe el ciclo viral”

El investigar añade, para ilustrarlo con un ejemplo, que “sería como si el virus cuando entra en la célula y la infecta, necesita una fotocopiadora para generar más copias de sí mismo. Plitidepsina actúa sobre una molécula de la célula infectada, ejerce el efecto de desconectar la fotocopiadora y el virus ya no es capaz de replicarse y se interrumpe el ciclo viral. Ya no es capaz de incrementar las partículas víricas. Esto, que se ha demostrado en el artículo, tiene una trascendencia que también se ha reflejado en resultados, y es que cuando infectamos células con distintas cepas del SARS-Cov-2, Aplidin muestra esa potencia extraordinaria in vitro”.

El científico señala que “la última parte muy relevante de esta evaluación preclínica es que esta actividad extraordinaria es trasladada cuando se utiliza en modelos animales en los que se infectan con cepas de SARS-Cov-2, son tratados con Plitidepsina y se cuantifica una reducción del 99% de la carga viral”.

“Si eliminamos el virus, eliminamos el cuadro clínico, las complicaciones y las secuelas”

Desde el punto de vista de una hipótesis de trabajo preclínica, el director preclínico de PharmaMar aclara que “lo fundamental es erradicar el virus del organismo que está infectando. Si eliminamos el virus, eliminamos el cuadro clínico y las complicaciones asociadas así como las secuelas que la infección pueda producir. Un antiviral como este es susceptible de producir esos efectos. Pero esto debe ser plenamente demostrado”.

Sobre el trabajo del laboratorio para llevar el compuesto a todos los hospitales, afirma que “la compañía está interaccionando con las autoridades sanitarias para culminar los protocolos clínicos que hagan realidad el ensayo en fase 3. El compromiso de PharmaMar es evidente, estamos intentando en la medida de lo posible acortar esas fechas para hacer llegar Plitidepsina lo antes posible para luchar contra el SARS-Cov-2”.