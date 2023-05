¿Debería haber estado Bolaños en la tribuna del 2 de mayo o intenta crispar el ambiente político contra Ayuso?

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acusado al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de "incumplir la ley" tras impedir al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, subir a la tribuna de autoridades en la parada militar por la festividad del Dos de Mayo, mientras sí lo ha hecho el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

"Demuestran que esto es su cortijo", han indicado fuentes de Moncloa, que han citado que el Gobierno de Ayuso ha incumplido el Real Decreto 2099/1983, en el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, "no dejando a un ministro del Gobierno de España subir a la tribuna de la parada militar que conmemora la fiesta del Dos de Mayo".



Las mismas fuentes han subrayado que Bolaños tiene más rango protocolario que "seis o siete personas" que estaban en la tribuna, y le han situado abajo de la misma, en segunda fila de representación "por ser un ministro socialista".



Además, han recordado que en 2018 subieron a la tribuna la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, y la responsable de Defensa, María Dolores de Cospedal, cuando estaba Ángel Garrido (número dos de Cristina Cifuentes) como presidente en funciones de la Comunidad de Madrid..



"El PP hoy se ha saltado las normas más básicas de nuestro Estado democrático y de derecho", han criticado en el Ejecutivo central, que acusa a los populares de incumplir "constantemente" las leyes, decretos y los protocolos institucionales.



Sin embargo, en Sol han alegado que Bolaños "sabía que no podía entrar" en la tribuna, puesto que no estaba invitado oficialmente a los actos institucionales, y han asegurado que el Ejecutivo regional ha cumplido la ley, ya que el Gobierno estaba representado entre las autoridades por la ministra de Defensa.



Sobre la presencia de Feijóo en la tribuna, en el equipo de la presidenta madrileña han recalcado que el jefe de la oposición "tiene un posición" según el real decreto al que alude el Gobierno, que solo señala que tiene que estar representado por alguno de sus miembros