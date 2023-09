¿Deben plantarse los socialistas históricos y exigir a Pedro Sánchez que no ceda al chantaje independentista?

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra presenta hoy su último libro en Madrid junto al expresidente Felipe González, en plena polémica por una posible amnistía, una medida que ambos rechazan al igual que otros socialistas históricos como Nicolás Redondo, recientemente expulsado del PSOE.

El acto, que tiene lugar a partir de las 19:30 en el Ateneo de Madrid, ha generado una gran expectación no solo por el hecho de que Guerra y González vuelvan a coincidir en público, algo poco frecuente, sino por las duras críticas de socialistas de la vieja guardia, como ellos mismos, a la amnistía que Pedro Sánchez pueda pactar para los implicados en el "procés".



González fue uno de los primeros en expresar públicamente su rechazo a una posible amnistía, que considera anticonstitucional, al igual que Guerra, quien por su parte llegó a decir que esta medida supondría "la condena de la Transición" y pidió al PSOE que no la ejecutara.



Por otro lado, en una entrevista con la Agencia EFE con motivo de su libro de memorias "La rosa y las espinas", Guerra confió en que la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana para el próximo 8 de octubre contra la amnistía y la autodeterminación "tenga éxito y reúna a mucha gente", porque convocar una protesta no es en su opinión "agitar la calle".



Otros socialistas históricos se han opuesto a una posible amnistía, entre ellos los exministros Ramón Jáuregui y Joaquín Almunia, y el exlíder del PSE Nicolás Redondo, que acaba de ser expulsado del PSOE por "reiterado menosprecio a las siglas" de esta formación.



Sin embargo, Redondo negó a EFE que actualmente tuviera abierto un expediente en el partido y dice que todavía no ha decidido si tomará alguna medida para recurrir esta decisión.



La actual dirección del PSOE sigue defendiendo y justificando la expulsión de Redondo, mientras que otros como González se han mostrado muy críticos, al recordar por ejemplo en su caso que Nicolás Redondo padre convocó una huelga general contra su gobierno y nunca se le "ocurrió pensar que eso se penalizaba con la expulsión".



El PSOE sigue sin desvelar detalles sobre las conversaciones con grupos como Junts para una posible investidura de Sánchez, para la que la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont ha pedido entre las condiciones para empezar a negociar una ley de amnistía.



Los detalles concretos sobre esta amnistía son una de las claves que podrían facilitar el acuerdo, así como la renuncia por parte de los independentistas catalanes a repetir la declaración de independencia de octubre de 2017.



Ayer mismo, en una conversación informal con los periodistas que cubren su participación en diversos eventos en Nueva York en el marco del inicio del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que hablará claro sobre exigencias como la amnistía cuando reciba el encargo de intentar su investidura.