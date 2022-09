Cristóbal Montoro, en TRECE: "Cuando se habla de bajar impuestos hay que hacerlo selectivamente"

Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para analizar la actualidad económica del país. En primer lugar, en una entrevista este miércoles en “Herrera en COPE”, Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado muy crítica con la idea del Gobierno de “topar” los precios y sobre la sugerencia de Podemos de topar las hipotecas para proteger a las familias. La popular insiste: “Lo que hay que hacer para ayudar a es aliviar fiscalmente a las familias, a los empresarios para que tengan más confianza para sacar adelante sus proyectos…”. Sobre esto, Montoro advierte de que "ya tenemos un IVA reducido para los alimentos básicos en España. Todo lo que compras en el supermercado tiene entre 4% y 10%. Lo que hay que garantizar es el freno de la inflación, haciendo más eficientes las fuentes energéticas, que es una de las claves de esa inflación. Pero no hay un reconocimiento de esto, se presume de que estamos haciendo una política energética cuando hemos descubierto que teníamos una política de transición energética muy cara. Estamos viviendo una inflación que es una restricción de oferta y debemos favorecer la oferta. Me preocupa lo que esto viendo en el campo energético. ¿No habíamos quedado de que lo que estamos sufriendo viene de la guerra? Ahora resulta que alguien se está aprovechando y son las empresas energéticas. Lo que debemos es favorecer que haya una mayor oferta de esa energía".

Además, la dirigente popular es consciente de que desde su responsabilidad como presidenta de la Comunidad tiene un margen ajustado para actuar sobre la fiscalidad, pero ya adelanta que deflactará el IRPF para luchar contra la inflación. El exministro de Hacienda explica que "la deflactación es un concepto que significa que debes adecuar tu fiscalidad a la evolución de tus rentas y si tus rentas suben por la inflación no estás ganando poder adquisitivo, es una subida monetaria. Y si esta subida te lleva a pagar impuestos, es el sentido de la deflactación. La fuente de incertidumbre está en la inflación".

"Todos nos decían que la inflación iba a ser pasajera y esto no está siendo así", recuerda Montoro. "No hay unos incrementos salariales derivados de la inflación, por lo que, cuando hablamos de bajar impuestos, hay que hacerlo selectivamente porque lo que hay es un efecto de desequilibrio social y económico".

Por otra parte, Montoro también se ha pronunciado sobre las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha asegurado que el Ejecutivo ha protagonizado “la mayor rebaja fiscal que nunca ha hecho un gobierno”, con, según afirma, 10.000 millones de euros de ahorro para empresas y familias: "Las cifras son otras", puntualiza el exministro de Hacienda. "En el 2015, la reducción del IRPF alcanzó los 12.300 millones de euros. El Gobierno siempre está diciendo que nunca hubo un ayer hasta que llegaron. Estamos hablando de parámetros distintos, ellos se refieren a la reducción del IVA en la factura eléctrica… con efectos que no hemos notado. Cuando reduces los impuestos indirectos es difícil tener constancia de la traslación a menores precios. Normalmente, las empresas utilizan esa reducción de impuestos para mejorar márgenes a no ser que no tengan suficiente demanda que bajarán los precios. Estamos en un tiempo de incertidumbre, por lo que las reducciones de impuestos tienen que ser muy selectivas, dirigidas a favorecer a los que peor lo están pasando en la crisis. Hay que actuar".

Para finalizar, sobre la recaudación... la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al presidente del Gobierno que devuelva los 22.000 millones de recaudación extra a causa de la inflación, a la ciudadanía, y que lo haga deflactando el IRPF. ¿Qué está haciendo el Gobierno con la recaudación de impuestos?:"Como este gobierno no es austero, están reduciendo el déficit público a una velocidad importante que implica unas consecuencias económicas. Estás retirando los recursos económicos del sistema, la recaudación, y como no estás devolviendo el gasto, pues tiene un efecto de menor crecimiento económico. Parece que estamos inventando el sistema fiscal y ya está inventado". Por último, Montoro ha querido dejar clara su desacuerdo con la medida de subir impuestos a la banca y las energéticas y ha explicado por qué:"esos sectores son estratégicos en el crecimiento económico, por lo que tenemos que favorecer que hagan más porque lo que necesitamos es crecer y la mejora salarial vendrá del crecimiento económico. Esto se hace por ideología".