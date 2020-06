Cristina López Schlichting, sobre los roces entre ministros: "Hacer el tonto tiene consecuencias gravísimas"

Cristina López Schlichting, presentadora de 'Fin de Semana' en COPE, ha comentado en 'El Cascabel' de TRECE las constantes rectificaciones que se están produciendo en las últimas semanas entre los ministros del Gobierno. Todo ello después de que la ministra Reyes Maroto haya anunciado este jueves que se abrirían las fronteras con Portugal y Francia el próximo 22 de junio, para, unas pocas horas después, haber tenido que desdecirse por el 1 de julio.

Sobre este episodio en particular, Schlichting ha señalado que el del turismo es un sector en el que "estamos hablando de dos millones de puestos de trabajo" por lo que "hacer el tonto en estas cuestiones tiene consecuencias gravísimas". Sin ir más lejos, Schlichting ha apuntado a que a lo largo de este mes de junio abren sus fronteras al turismo Italia, Grecia y Portugal, mientras que España "va a ser la última" en julio.

Pero este no ha sido, ni mucho menos, el único momento de contradicción en el seno del Gobierno. Schlichting ha recordado el rifirrafe en relación a las rebajas, "que afectaba a tantos de nuestros autónomos y de nuestros empresarios". En aquella ocasión, ha afirmado Schlichting, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, fue categórico para anunciar que en España no habría rebajas esta temporada. El titular de Comercio, no obstante, salió a matizar sus palabras, pero Garzón se mantuvo en sus trece con sus declaraciones.

Otro ejemplo fue el del pacto del Gobierno con Bildu para la derogación de la reforma laboral: "Nadia Calviño se encuentra con que los de Podemos están negociando bajo tierra con Bildu la eliminación de la reforma laboral y la vicepresidenta económica tuvo que entrar en el despacho de Sánchez para decirle que hiciera algo, porque los empresarios no sabían a qué atenerse", ha señalado Schlichting.

En particular, Schlichting ha destacado los constantes enfrentamientos entre los representantes socialistas y los de Podemos dentro del Gobierno. Uno de los más sonados fue el choque a cuenta del Ingreso Mínimo Vital entre el ministro Escrivá y la propia Calviño, por un lado, y, por otro, el vicepresidente Iglesias.