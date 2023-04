La crisis del agua sube el precio de los alimentos y pone en jaque a la gente del campo

España se seca. La situación de los embalses es el mejor ejemplo de ello. Murcia, Andalucía y Barcelona son las más afectadas por la sequía, algunas zonas no superan el 30% de capacidad. Las restricciones afectan ya a varias zonas de la península: en Cataluña ya se limita el agua por habitante y se reduce el agua para el uso agrícola. Solo en esta región, las estricciones afectan a 6 millones de personas. Por su parte, en Andalucía está prohibido regar el jardín con agua potable. En la zona del Guadalquivir, una de las zonas más afectadas de España, los agricultores se enfrentar a las mayores restricciones del siglo. Un reparto milimétrico del agua que queda de cara a la próxima camapaña de riego. Una crisis del agua que pone en serio riesgo cultivos como el de arroz, algodón o maíz. Una crisis que nos afecta y mucho: los agricultores y ganaderos no pueden asumir los costes de producción. Tierras de cultivo que no se pueden regar, pastos que no crecen. La consecuencia es una subida disparada de los precios de los alimentos.

Mientras tanto, la AEMET ha publicado un informe en el que asegura que 50 países estarían intentando modificar el clima. Un plan en los que se encuentra España. Jorge Alcalde, divulgador científico y direcrtor de la revista 'Esquire' en España considera que es algo que "se hace, se intenta hacer". Una ciencia llamada Geoingeniería, es decir, "hacer ingeniería con las cosas que ocurren en la tierra". Unos experimentos que podrían conseguir el efecto contrario que persiguen, Alcalde ha asegurado que "la geoingeniería tiene más efectos secundarios que virtudes". Aun así, asegura que son "pequeños sueños que no tienen visos de hacerse realidad".

La sequía empeora mes a mes y de cara al verano los agricultores miran a cielos despejados con temor, para Alcalde, "España es un país que periódicamente sufre sequías", algo que ocurre "desde el paleolítico". El divulgador científico considera que la sequía en España es "una realidad contra la que no podemos luchar".

Esa sequía es una situación extramadamente complicada para aquellos que se dedican al campo. Vicente Cebolla, ex presidente de la Cooperativa de Arroceros del Bajo Guadalquivir, asegura que "en las marismas de Sevilla, el arroz que tenemos se va a pique". La falta de políticas para gestionar de forma proporcional el agua en España genera que los arroceros en las principales zonas de sequía de España, como es la cuenca del Guadalquivir ven sus siembras peligrar. Son 33 mil hectáreas de arroz que hace años que no funciona al 100%: "Hace dos años sembramos el 50%, este año el 30%. El año que viene no saldrá rentable plantar el 10%. Y los 400 mil jornales de la zona arrocera se van a perder".

Una situación que, de forma inevitable, sin una buena producción, provoca que suban los precios: "El arroz ha subido un 30 o 40%, pero no hay otra forma". Una losa más para el bolsillo de los españoles.