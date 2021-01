El Consejo General de Enfermería denuncia en TRECE que Sanidad "no ha contado con los sanitarios para nada"

El secretario general del Consejo General de Enfermería de España, Diego Ayuso, ha valorado en ‘El Cascabel’ de TRECE la actuación de Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad durante la pandemia del coronavirus en España.

“Desde el punto de vista profesional, el ministro Illa ha tenido un talante tranquilo y dialogante”, ha asegurado Ayuso, “pero estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes, quizás la más importante de los últimos 100 años, siempre hemos demandando desde el ministerio un interlocutor que fuese experto en gestión sanitaria, que fuese experto en cuánticas de salud, y es lo que venimos pidiendo ahora que se va a producir el cambio, que la nueva ministra sea una experta sanitaria, no podemos andarnos con políticos sin experiencia en temas sanitarios para gestionar de forma adecuada esta terrible pandemia”.

“La evidencia científica es lo que debe primar en esta gestión de la crisis sanitaria, contar con los expertos y los profesionales sanitarios, con nosotros, el Consejo General de Enfermería, no han contado prácticamente para nada, ni en la primera ola, ni en la segunda ni en la tercera. Esa actitud va más en línea a que la toma de decisiones es una decisión política y no técnica, y en una situación en la que vivimos hay que buscar consenso y hay que tener un liderazgo, y para tener liderazgo hay que conocimiento de lo que se está gestionando, e Illa no lo ha tenido, está clarísimo. Ha provocado que no haya ninguna coordinación y que la toma de decisión haya estado descentralizada a nivel autonómico”.

Para Diego Ayuso, “está claro que los sanitarios somos los verdaderos expertos en gestionar la sanidad, hemos vivido en primera línea los problemas, conocíamos las posibles soluciones y podíamos haber dado estrategias en cada momento para reconducir la situación y plantear áreas de mejoras en una situación que era caótica y, sin embargo, no se ha contado con nosotros, y somos 316.000 enfermeros y enfermeras en España”.

Respecto a la situación de la vacunación, el secretario general del CGE asegura que “no podemos tener una estrategia de vacunación diferente por comunidades autónomas, esto es una prioridad nacional, es la única manera que tenemos de salir de esta terrible crisis, y por tanto, tienen que ser criterios únicos, contundentes y claros y todos haciendo lo mismo en todas las comunidades autónomas”.