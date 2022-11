La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha denuncia que avisó de los errores de la ley 'Solo sí es sí'

El Ministerio de Igualdad recibió advertencias de las consecuencias que podría ocasionar la ley del solo sí es sí. Ahora, cuando se ha conocido la rebaja de penas a varias personas ya condenadas y algunas excarcelaciones, la delegada de Violencia de Género del Gobierno, Victoria Rosell, y la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, han recalcado que, a su juicio, es un problema de "interpretación de la ley" y que no recibieron advertencias sobre reducir las penas mínimas.

Sin embargo, ya el pasado mes de mayo el Partido Popular avisó hasta en dos ocasiones de que esto podía ocurrir. Aseguraron que la ley podría producir el efecto contrario al que se estaba buscando. Además, a finales de este pasado mes de septiembre Navarra Suma habló de la existencia de estos mismos peligros que ya había comentado el PP. Entonces, a la senadora de Navarra Suma Ruth Goñi la llegaron a acusar de lanzar bulos.

Asimismo, desde Castilla-La Mancha, el presidente, Emiliano García Page, y Blanca Fernández, consejera de Igualdad, han hecho público que alertaron a Irene Montero de las dudas que les ocasionaban algunos puntos de esta ley. Algo que Ángela Rodríguez Pam asegura no recordar. Por su parte, Victoria Rosell niega haber participado en ninguna reunión en la que se lo advirtieran.

En una entrevista en 'El Cascabel', la consejera castellano manchega ha explicado que desde su gobierno autonómico presentaron un informe de alegaciones en 2020 y pidieron una reunión con la ministra por un asunto económico y por las penas de los violadores, porque las penas de violación pasaban de 6 a 12 a 4 a 12 años.

"Ojalá yo no tuviera razón, la verdad, porque me dijeron que no habría rebaja de penas y la conversación sí que se produjo", ha lamentado Blanca Fernández, quien ha recordado que el CGPJ sí que advirtió al Gobierno de coalición, igual que la asociación Abogadas Themis. "Yo lo hice de forma técnica, porque lo veía muy evidente", ha afirmado en su entrevista en TRECE. "Creo que la ley es magnífica, porque se pone a la víctima en el centro, pero lo ocurrido mancha y preocupa a las mujeres. El Ministerio no ha reaccionado bien".