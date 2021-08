Inocencio Arias en TRECE: "Es imposible que Ghali entrase en España sin el conocimiento de Moncloa"

Este lunes ha acudido a 'El Cascabel' de TRECE el diplomático Inocencio Arias a analizar la actualidad respecto a las compras de armas que está realizando Marruecos, que acumula años comprando un nivel importante de armamento militar, y para comentar la situación del juicio que comienza en septiembre por la entrada de Ghali, líder del Frente Polisario, en España.

"No es para alarmarse demasiado, le tiene que preocupar más a Argelia que a nosotros. Por otro lado, las armas que han comprado no son armas puramente ofensivas, son armas más de reconocimiento y vigilancia, también para controlar infiltraciones yihadistas en su territorio. No creo que sea el momento de alarmarse, pero tampoco hay que olvidar que Marruecos se está gastando bastante en armamento, mientras que en España está totalmente rezagada", ha comenzado su intervención comentando las importantes compras armamentísticas que está realizando nuestro vecino del sur.

Estados Unidos y Marruecos llevan años estrechando sus relaciones, mientras que nuestros lazos con los norteamericanos parecen cada vez más fríos, como se pudo apreciar en la "reunión" de 45 segundos que Joe Biden mantuvo con Sánchez. "Una de las razones por las que EE. UU. no se fía de nosotros, es porque incumplimos continuamente el compromiso que adquirimos de gastarnos x dinero en armamento. Un diplomático, en la época de Obama, me dijo que España es uno de los países más gorrones del mundo, como saben que los protegemos pues no gastan en armamento".

"El gasto en defensa en España nos comprometimos hace unos meses al 2% del PIB y estamos gastando un 1%. Somos de los países de la OTAN, el penúltimo en gasto. Y esto, año tras año, los EE. UU., que son los paganos, lo notan y toman nota. Pero no hay que alarmarse demasiado por el armamento de Marruecos, sí porque todos los años aumenta su presupuesto militar, mientras nosotros no lo hacemos", ha sentenciado, Chencho Arias, al respecto del gasto militar marroquí.

Otro asunto que se le puede complicar al Gobierno, es la situación judicial con respecto a la entrada ilegal del líder del Frente Polisario en España, muy querido por las autoridades argelinas, dada su enemistad histórica con Marruecos. "Bueno lo vamos a saber, si se hace público, cuando vaya mi compañero Camilo Vilariño, a explicar por qué él llamó al General Fernández. Dos personas del Estado de plena integridad, tanto el General como Vilariño. El día uno de septiembre ambos tendrán que declarar ante el juez por qué dejaron entrar en España a Ghali", comentó el diplomático en referencia al juicio que se celebrará el próximo mes de septiembre.

"El jefe de gabinete de la ministra de Exteriores, es un competente y honrado profesional, va a decir por qué llamó a Defensa para que le abrieran el aeropuerto militar. La respuesta es bien clara, porque se lo dijo la ministra de exteriores, que a su vez, está claro que se lo mandó Moncloa. Es impensable que la ministra González Laya, que además era inexperta, se atreviera a traer al enemigo número de 1 de Marruecos sin el visto bueno de Moncloa. Entonces, Marruecos se cabreó y nos mandó a 10.000 personas a Marruecos entre otros 1.000 niños. Todo el mundo se ha querido borrar, el Gobierno tomó la decisión por razones humanitarias o bien por quedar bien con Argelia", añadió Arias, con respecto al juicio que deberán afrontar tanto el General Fernández como el jefe de gabinete de la exministra Laya, Camilo Vilariño.

"Lo que puedo garantizar es que Vilariño nunca llamaría a Defensa para decirles que le abrieran el aeropuerto, y tampoco creo que Laya lo hiciese si Marlaska estaba en contra, como parece que estaba. Es imposible que ella forzara que Ghali viniese a España sin el consentimiento de Moncloa. Cuando ocurre una cosa como está en los ministerios, al final se acude al vicepresidente o presidente. En un tema tan delicado como encolerizar a Marruecos, se va a Moncloa. Ella tenía que tener luz verde de Moncloa", acabó, finalizando su intervención, el diplomático haciendo hincapié en este hecho.