Carmen Riolobos, en TRECE: "Garzón está haciendo mucho daño a España y la responsabilidad es de Sánchez"

La diputada del Partido Popular en el Congreso, Carmen Riolobos, ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE tras votar en contra el decreto del Gobierno que mantiene la obligatoriedad del uso de mascarilla en exteriores al incluir también en el mismo la compensación de las pensiones: "Hemos votado en contra de que se mantengan las mascarillas al aire libre. Cuando empezó la pandemia, desde marzo, pedimos que las mascarillas fueran obligatorias, es el elemento de protección más importante y pedimos que fueran gratuitas para colectivos vulnerables, que se bajara el IVA y que se regularan los precios.El Gobierno ha ido siempre detrás del virus y de las propuestas del PP. Queremos que se baje el IVA de las FFP2 que protegen a quienes las llevan y a quienes les rodean que siguen al 21%. Parece increíble. El Gobierno quiere hacerse rico con el IVA de la luz y de las mascarillas".

Por otra parte, con respecto a la propuesta de los populares de que el ministro Garzón sea cesado ante las polémicas provocadas por sus declaraciones, Riolobos afirma que "lógicamente, el PSOE y los diputados de Podemos y sus socios han votado en contra de que Garzón sea cesado. A lo largo del debate, solo he visto al portavoz de Podemos defender la labor de Garzón. Es un ministerio y un ministro muy irresponsable que está haciendo mucho daño de reputación: agricultores, ganaderos, veterinarios, empresarios y autónomos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, jefe del Estado, turismo, carne, aceite, jamón, dulces, bebidas azucaradas, juguetes, bares, restaurantes...".

?? @CarmenRiolobos, diputada @populares, en #ElCascabel1Fpic.twitter.com/ICTHZvre3D — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) February 1, 2022





"Lo que ha colmado el vaso ha sido el caso de ‘The Guardian’ porque un ministro no puede ir a un medio extranjero a hablar mal de la carne española mintiendo porque tenemos los mejores servicios veterinarios de inspección y control y lo hacía el ministro responsable de la seguridad alimentaria. Ha habido tres traiciones de Garzón que han colmado el vaso de la paciencia de los españoles que desean que desaparezca este ministerio".

"El culpable y quien tiene toda la responsabilidad es Sánchez"

En este sentido, la diputada del PP añade que "no se pueden permitir titulares tan terroríficos frutos de una irresponsabilidad de un ministro que aquí conocemos las tonterías que ha dicho, pero en Europa no lo saben. El culpable y que tiene toda la responsabilidad es de Sánchez que permite que un ministro haga daño a sectores estratégicos de España. Me da pena que los diputados socialistas de las comunidades autónomas que criticaron a Garzón, ahora votan en contra de que le cesen".

"El ninguneo del Gobierno de España es terrorífico para el poder legislativo"

Por último, Carmen Riolobos sostiene que "la situación que vivimos en el Congreso del ninguneo del Gobierno de España es terrorífico para el poder legislativo. Abusan de los reales decretos, los llevan con siete u ocho directivas más cosas que quieren introducir por la puerta de atrás temas que de otra manera no saldrían. Tenemos una crisis institucional porque este Gobierno es el más antidemocrático de todos los que han pasado. Es intolerable en democracia".

?? "La situación que vivimos en el Congreso del ninguneo del Gobierno de España es terrorífico para el poder legislativo. Tenemos una crisis institucional porque es el Gobierno más antidemocrático de todos los pasados".



?? @CarmenRiolobos, diputada @populares, en #ElCascabel1Fpic.twitter.com/cHPDc4lWZk — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) February 1, 2022