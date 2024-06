Camps defiende que no se arrepiente de pensar más en el PP que en sí mismo al dimitir en 2011

"En las terceras elecciones que gané, un mes después tuve que dimitir, pero por un delito que no hubiera conllevado inhabilitación. Preferí pensar más en mi partido que en mis circunstancias, pero no me arrepiento". Así defiende en TRECE el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, su decisión de dar un paso atrás en 2011, después de que fuese imputado y por las presiones de su propio partido.

Son las declaraciones de Camps en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE después de que la Audiencia Nacional acordara absolver a Camps del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación del que se le acusaba en el juicio del caso Gürtel relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market, perteneciente a la trama. El exmandatario ha terminado de esta forma su periplo judicial sin haber sido condenado en ninguna de las diversas causas en las que ha sido investigado y juzgado.

En su intervención en el programa de TRECE, Francisco Camps ha asegurado que ha pasado por "15 años de calvario judicial con muchas situaciones muy críticas y muy duras". Asimismo, ha lamentado que "solo por los trajes, el primero de los juicios que he tenido, 'El País' me dedicó 169 portadas. A eso hay que sumar toda la presión mediática y me tenían que derribar como fuese"

En una sentencia de 232 folios, la Audiencia Nacional condena a los integrantes de la trama, entre ellos a su líder, Francisco Correa, a su 'número dos', Pablo Crespo, y al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', a 2 años y 3 meses de prisión por haberse conformado con el escrito de acusación de la Fiscalía. Los magistrados también condenan a otros ocho acusados a penas de entre 10 meses de prisión, como la impuesta al jefe del gabinete técnico de la empresa pública valenciana Sepiva, Enrique Bort, hasta los 8 años de cárcel, como la que ha recaído sobre la del gerente de Orange Market Cándido Herrero.

Por contra, el tribunal absuelve a varios consellers y funcionarios de la Generalitat valenciana por las contrataciones públicas que se extendieron durante los años 2004 a 2009, entre las que destacaban las contrataciones por el Open de Tenis y los contratos de los Grandes Eventos de la Generalitat Valencia para su exposición en FITUR. En relación con la acusación contra Camps por su participación en las contrataciones de FITUR, la sentencia recoge que "no se ha acreditado por prueba alguna válida" que el expresidente "ejerciera presión, sugestión, recomendación o insinuación alguna en la conducta" de la ex directora general de Promoción Institucional Dora Ibars Sra o en los órganos de gestión de las sociedades expositoras en el stand de Grandes Eventos de la Feria de FITUR de 2009.

"Pero es más, no existe testigo, escrito o comunicación alguna entre ambos en dicho periodo, lo que aleja cualquier prueba o indicio con trascendencia penal", indica, incidiendo en que no hay "registro alguno que acredite conversación alguna al respecto con Ibars -a quien el tribunal absuelve- o cualquier de los organismos y sociedades expositoras".

El fallo también se refiere a uno de los elementos nucleares del juicio: las relaciones de Pérez con Camps. En concreto, los magistrados señalan que "no puede deducirse en absoluto que Camps fuera responsable de todos los actos de Pérez o que favoreciera las actividades del mismo dentro del ámbito de la contratación pública". Todo ello, continúan, "más allá de la opinión de terceras personas y de las escasas escuchas telefónicas entre ambos durante navidades, y que el propio Camps fuera a actos de celebración personales" de 'El Bigotes', como la boda de su hija. Tanto en el juicio como a la salida de las diferentes sesiones Camps negó en repetidas ocasiones que tuviese una relación de amistad con 'El Bigotes'.