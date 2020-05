"Ayudar a la Iglesia es ayudar la sociedad de un país"

Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene en marcha una campaña para sostener la labor de la Iglesia en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo. Y es que en los lugares más vulnerables los efectos de la pandemia están siendo aún más duros. Una situación que afecta también a los sacerdotes y monjas que ejercen en estos lugares. Muchos de ellos viven de lo que reciben de sus parroquias y en esta situación se han visto empobrecidos. A esto se suma el hecho de que hay lugares en los que por ser cristiano no se puede acceder a las ayudas estatales para afrontar los efectos de la epidemia. En "El Cascabel", hablamos con Raquel Martín, directora de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. "Hemos visto como esta pandemia no entiende de nacionalidades o razas, todo el mundo tiene a alguien que ha sufrido de cerca la enfermedad o que afronta las consecuencias económicas que ha dejado la crisis. Si en Europa lo estamos notando, podemos imaginarnos lo que sucede en países en desarrollo como Venezuela, Siria o Pakistán donde si siempre costaba sacar la vida hacia delante, podemos imaginarnos lo que viven en estos momentos. Lo que sí sabemos es que los últimos que van a estar allí, los que están poniendo el hombro para consolar y alentar son los sacerdotes de las Iglesias locales. Ahora se han visto empobrecidos, porque muchos de ellos se sostienen por la comunidad, no tienen sueldo. Por eso, hemos lanzado esta campaña de emergencia".

Raquel Martín insiste en que en muchos casos estos religiosos viven en situaciones de pobreza y marginación. "Estamos hablando de la Iglesia más pobre, la que más sufre y que más nos necesita. Ellos están socorriendo a todo el mundo, y hay que recodar que las posibilidades que tenemos aquí en ciertos lugares no existen. Todos sabemos que cuando se ayuda a la Iglesia, los euros que aportamos se multiplican porque la Iglesia atiende a todo el mundo sin discriminación. Por eso, apoyar a la Iglesia es una ayuda para toda la sociedad, es motor de desarrollo. Si hay Iglesia, habrá Educación, habrá Sanidad".

La directora de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada hace referencia a la situación que vive Pakistán, "los cristianos son los más pobres entre los pobres. Todo el mundo recuerda el caso de discriminación de Asia Bibi. Esta campaña sirve para apoyar a comunidades como esa de Pakistán, donde ahora con el zarpazo de coronavirus si antes no tenían para sobrevivir ahora ni siquiera pueden acceder al trabajo y en ocasiones no reciben las ayudas de las autoridades locales. Nos han denunciado que grupos fanatistas están coaccionando a los cristianos, diciéndoles que solo recibirán alimento si se convierten. Para más información sobre la campaña, puede consultar la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.