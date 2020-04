Ayuda a a la Iglesia Necesitada lanza una campaña para atender a 'los médicos del alma'

Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere llamar la atención sobre la situación que viven en tiempos de coronavirus los religosos de Asia, Europa Oriental, Oriente Medio, África y América Latina. Javier Menéndez Ros es el director de AIN España y explica en "El Cascabel" que, aunque no poseen cifras exactas, son muchos los religiosos que están infectados en todo el mundo porque están prestando su labor de asistencia a los más vulnerables. "La labor de caridad de la Iglesia en el mundo es inmensa y no se limita a situaciones como esta, sino que es constante". En cuanto al panorama internacional, explica que le ha "conmovido especialmente el caso de Haití. En la mayoría de países de los que hablamos las cifras no tienen nada que ver con las que se manejan en Europa o en EEUU en este momento, pero sin embargo, es como cuando hay un pequeño soplo en una estructura no estable. La estructura se derrumba. Son países que en muchas ocasiones están golpeados por la corrupción, el desempleo, hay estructuras sanitarias muy deficientes. En el caso de Haití, un país que sufrió un terrible terremoto y que sufre continuamente el azote de ciclones nos está mandando mensajes de apoyo a Europa, a España, a los benefactores de AIN diciendo que rezan por nosotros y que recuerdan cómo les hemos ayudado en otros momentos y que, por eso, ahora rezan por nosotros y nos envían su ánimo. En Venezuela, un país afectado por el hambre, los que ahora no mueren de hambre, mueren de coronavirus".

Sobre cómo está condicionando la pandemia la labor asistencial de los religiosos, explica que "muchos de ellos sigue con su labor de caridad, de atender a los enfermos, a los moribundos, a las familias, enterrar a los muertos. Ellos se la juegan y están dispuestos a ser ese buen samaritano del que nos habla el Evangelio. El problema es que en momentos así carecen de medios. Hay muchos sacerdotes que viven de las ofrendas dominicales que les dan los fieles, y en estos momentos carecen de recursos. Por eso, hemos lanzado esta campaña para ayudar a estos médicos de cuerpos y médicos de almas. Es fundamental que apoyemos a estos héroes de la fe". Quien quiera colaborar con esta campaña puede hacerlo a través de la web ayudaalaiglesianecesitada.org o bien llamando al teléfono 91 725 9212.