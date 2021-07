Ángel Santiesteban, en TRECE: "Silenciarme será lo último que el régimen cubano consiga de mí"

El escritor Ángel Santiesteban, pareja de Camila Acosta, la corresponsal de ABC en Cuba que confirmó la noticia de su detención, permanece oculto para "ganar tiempo" y continuar denunciando la situación en el país: "No he salido a la calle, pero escucho a las sirenas de las patrullas, estoy escondido".

Sobre la detención, Santiesteban ha explicado que "la detuvieron ayer, hicieron en la casa un registro. Se llevaron dinero, papeles, agendas... No le dejaron entrar en el apartamento". "Ayer el oficial de Seguridad del Estado le dijo que estaba acusada por atentado de seguridad contra el estado. Hoy le dicen que es por desacato y disturbios públicos". El escritor apunta a que "yo sí me manifesté, pero Camila solo tomaba imágenes, en ningún momento alentó a nada. Solo hizo su trabajo periodístico con ética, tomar lo que ocurría y mandarlo a los medios para los que trabaja".

"Camila solo hacía su trabajo periodístico, no alentó a nada"

Ante la grave situación que viven en el país, Ángel afirma que "sé que me van a detener y secuestrar también, pero estoy ganando tiempo para denunciar todo lo que pueda para que la verdad se vaya sabiendo, ya que no hay internet. Intentan silenciarnos y callarnos" y añade que "hay más muertos de los que cuantifican, mienten, estoy seguro de que hay miles de detenidos".

Además, ha señalado que "Camila no puede salir de la isla y a mí me tuvieron 10 años sin salir. Ahora me van a prohibir otra vez que salga del país. A mí me acusaron de asesinato, arrollar un niño a la vía pública, tráfico de droga... y me detuvieron a 5 años, de los que he estado dos y medio. Me liberaron en el 2015 gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno alemán. Depende del pronunciamiento del mundo que esto tenga consecuencias para que el régimen se debilite".

El ministro Albares pide a Cuba derecho a manifestarse y libertad para la periodista de ABC

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido este martes el derecho de los ciudadanos cubanos a manifestarse "libre y pacíficamente" y ha pedido a las autoridades de la isla que lo respeten y la "liberación inmediata" de la corresponsal de ABC Camila Acosta. La periodista ha sido detenida por informar de las manifestaciones de protesta que se están desarrollando en la isla caribeña contra el Gobierno.

Este es el primer mensaje que Albares lanza por medio de su cuenta en Twitter desde que ayer lunes tomó posesión de su cargo al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Antes, el departamento había hecho público un comunicado en el que ha asegurado que sigue "con mucho interés y muy de cerca" los acontecimientos registrados en la isla, y que está "a la expectativa" de ver cómo evoluciona en el día la situación.

"Cuba sufre una crisis en la que confluyen varios elementos entre los que destacan la crisis económica, así como una caída del turismo derivada de la covid. Para hacer frente a esta situación, es necesario incrementar el ritmo de las reformas", ha destacado la nota. Tras expresar su preocupación por las "graves carestías a las que está haciendo frente su población", Exteriores ha asegurado que es consciente del agravamiento de la pandemia en la isla, por lo que estudiará "formas de ayuda para aliviar su situación como hemos hecho ya con otros países de la región".