Ana Oramas, en TRECE: "No solo yo, todo el Congreso debería pedir perdón por la ley del 'Solo sí es sí'"

Aprobado el primer paso para endurecer la ley del solo sí es sí. Sale adelante la toma en consideración de la reforma del PSOE. Luz verde a que arranque la andadura de esta reforma en las Cortes. A favor, PSOE y PP. Abstención de Vox. Y en contra, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu. Todo ello, en un día lleno de reproches, también entre los socios de coalición.

Cambios del PSOE en la ley del solo sí es sí

Reintroduce un subtipo de violencia e intimidación, eleva las penas en algunos supuestos donde los jueces están ahora rebajando los años de condena a agresores sexuales y amplía las horquillas para evitar las reducciones al agrupar el abuso y la agresión solo en agresión. En cuanto al consentimiento que tanto ha enfrentado a PSOE y Podemos, no hay ningún cambio en el artículo 178.1. Es decir, todo acto sexual sin consentimiento sigue siendo agresión. Importante: no hay delito si hay consentimiento, aunque tengas 14 años. No se castiga salvo que haya violencia o intimidación.

Pero lo que está claro es que, al margen de los cambios que se efectúen finalmente en la ley del sí es sí, las rebajas y excarcelaciones no podrán revertirse. No habrá marcha atrás para las más de 750 reducciones de condena y la excarcelación de 75 agresores gracias a la ley del solo sí es sí.

Ana Oramas, la única diputada en pedir perdón

El error de aprobar en el Congreso de los Diputados la ley del solo sí es sí ha sido reconocido este martes por una única diputada: Ana Oramas, de Coalición Canaria.

"Toda la Cámara, no solo yo, debería pedir perdón. El PSOE sí es culpable de los cinco meses que se han tardado. Sánchez ha tenido una gran soberbia y también Podemos, a pesar del paripé que han escenificado hoy con la división", ha asegurado Oramas en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE, antes de añadir que "la actuación de Podemos ha sido de bochorno, con una falta de respeto absoluto, también hacia el PSOE. Eso se lo he echado en cara hoy".