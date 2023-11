La amnistía llega al TJUE: "Vamos a tener una batalla judicial para años"

Es uno de los primeros en recurrir la Ley de amnistía que aún no ha sido aprobada en cortes. El abogado y empresario del sector energético, Curro Nicolau, ha interpuesto un recurso ante el TJUE sobre la proposición de ley de amnistía presentada por el Gobierno en el Congreso.



En este sentido, Nicolau pretende es que la Unión Europea actúe en estos casos: "He presentado un recurso a nivel particular para que la Comisión Europea actúe en situaciones como las que se están dando en España, tal y como pasó con Polonia. En uno o dos meses deberíamos tener respuesta".



El abogado que ha intervenido en 'El Cascabel' carga contra la ley que pretende aprobar el Gobierno español: "La amnistía no se menciona en la Constitución, pero infiere en la independencia judicial y es por ese enfoque por el que hay que llevar las denuncias".



"Vamos a tener una batalla judicial para años", Nicolau sostiene que le gustaría contemplar el concepto de amnistía, "que si bien no se contempla en la Constitución, no se prohíbe, pero tampoco se admite". El abogado insiste que en el problema de la'ley radica en la separación de poderes según el artículo 62 de la Constitución que se refiere a los indultos generales.