Un amigo del padre de Olivia, la pequeña asesinada en Gijón, explica el "dolorosísimo" proceso que ha vivido

La jueza ha mandado a prisión provisional sin fianza a la madre de la pequeña Olivia. La magistrada califica los hechos como asesinato y descarta ingresar a la mujer en un centro psiquiátrico. Este es un caso con varios datos llamativos: la acusada había interpuestos 28 denuncias contra el padre, y los abuelos paternos, por maltrato, abandono y acoso. Todas fueron desestimadas. También hubo reiteradas faltas en el régimen de visitas e, incluso, la madre se intentó fugar con la niña dos veces en los últimos meses. El objetivo de la madre era que la menor no estuviera con el padre. Finalmente, tras cinco años de lucha, el padre había conseguido la custodia de la pequeña y, tras pasar el fin de semana con su madre, esta habría acabado con la vida de Olivia, por lo que podría enfrentarse a prisión permanente revisable.

En TRECE hemos hablado con Rubén García, amigo del padre de Olivia, tras el aterrador suceso:“He sido conocedor de ese largo proceso que ha tenido que seguir. Solo me queda decir que ha sido muy duro para él y para toda la familia y respetar los tiempos que Eugenio quiera para dar a conocer esta situación. El procedimiento ha sido largo y ha acabado como ha acabado y, ahora, se abrirá otro dolorosísimo”.

Verónica Guerrero, abogada penalista, ha estado en ‘El Cascabel’ para explicar si, en este caso, se podría solicitar la prisión permanente revisable: “Sí, se puede pedir. Por las informaciones que han trascendido se pedirá. La prisión permanente revisable está prevista cuando se comete un asesinato contra un menor de 16 años, pero, además, está la agravante de parentesco. A veces, si no digo esto voy a reventar, el ministerio de Igualdad debería de llamarse ministerio, pero no de igualdad. Las cosas no se tratan igual. Este caso es un caso de violencia doméstica, en caso contrario estaríamos hablando de otras muchas cosas como violencia de género, violencia vicaria…”.

“La niña estaba con quien no debía estar. 28 denuncias son muchas denuncias. En derecho es muy complicado probar que una denuncia es falsa, por lo que se sobreseen por falta de pruebas y solo en casos evidentes se advierte que puede ser constitutivo de una acusación falsa, pero puedes ponerlo en duda varias veces, pero después de tantas denuncias se debía haber revisado el régimen porque esa niña ha estado desprotegida durante cinco años. A toro pasado es muy fácil verlo, pero es muy complicado. Esto no puede volver a ocurrir”, sentencia la abogada.