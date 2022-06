Almeida, en TRECE: "Sánchez se equivoca. La cumbre de la OTAN está bien, pero no da de comer a los españoles"

“Esta semana Madrid se jugaba mucho”. Así ha comenzado José Luis Martínez-Almeida su entrevista en ‘El Cascabel’ de TRECE, siendo consciente de la importancia de acoger un evento histórico de estas características: “La imagen de Madrid podría haber supuesto un espaldarazo y la clave eran los madrileños. Lo único que puedo decir es gracias y muchas gracias. Era difícil aguantar las molestias de tener una ciudad tan bloqueada por cuestiones de seguridad. Hemos conseguido que esta cumbre sea un éxito”. El alcalde de Madrid se centra en los ciudadanos que, de forma ejemplar, han hecho lo posible para facilitar este hito puntual: “Ayer el tráfico descendió en el 30% dentro del anillo interior de la M-30 y fue el mejor día de utilización de autobuses, da una idea del compromiso de los madrileños”.

Almeida ha querido subrayar el gran trabajo que hay detrás: “Hemos estado durante meses coordinando los diferentes dispositivos. Ha habido un gran trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. No ha sido fácil hacer los cortes, pero ha estado todo cuadrado por la buena coordinación. La opinión de las delegaciones y de los medios de comunicación hablan de Madrid y creo que hemos trasladado una buena imagen que acredita que Madrid está en condiciones de poder celebrar cualquier evento”. Además, “había que mantener activa una ciudad como Madrid. La ciudad no podía parar y esa combinación entre el teletrabajo ha permitido que la espina dorsal de la ciudad, la castellana que ha estado bloqueada, no ha impedido que Madrid siguiera funcionado”.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha felicitado "al Gobierno español y al pueblo de Madrid" por la "perfecta, impecable y excelente" organización de la cumbre de la Alianza, que concluye hoy. El alcalde de Madrid ha querido agradecer sus palabras: “Me siento orgulloso de ese agradecimiento porque es más que merecido. Hemos trasladado esa imagen al mundo de una ciudad maravillosa y de unos madrileños comprometidos con la ciudad y con nuestro futuro”.

¿Se conoce la proyección real que podría haber supuesto acoger un evento de estas características?: “Vamos a trabajar para cuantificarlo. Creo que las imágenes del Palacio Real y del Museo del Prado son icónicas de la ciudad. Para los hoteleros y hosteleros, además de en términos de publicidad, de imagen, de proyección en el ámbito internacional… creo que el impacto económico va a ser realmente alto”.

En cuanto al papel personal de Pedro Sánchez, José Luis Martínez-Almeida prefiere quedarse en recordarle cuál es su función como presidente del Gobierno:“Creo que, si Pedro Sánchez siente euforia por lo que ha pasado en la cumbre de la OTAN, o su papel en la OTAN, se equivoca gravemente. Los españoles están pegados al suelo porque saben que hay un 10,5% de inflación. La cumbre de la OTAN está muy bien, pero no da de comer a los españoles. Lo que les permite comer a los españoles es que seamos capaces de bajar la inflación, que es lo que se come los ahorros de la clase media. Sánchez necesita un baño de realidad, tiene que saber que tiene que arreglar los problemas de los españoles”.

Para concluir, Almeida ha hecho referencia al hecho de que Pedro Sánchez tenga que contar con el apoyo del Partido Popular para conseguir sacar adelante un incremento de la fuerza militar estadounidense, tras haberse comprometido con Joe Biden y recibir el rechazo de su socio de Gobierno, Podemos: “Es muy complicado que pueda funcionar un Gobierno que no se pone de acuerdo en si se tiene que incrementar o no la presencia militar en Rota. Parece mentira que con la guerra que hay en Europa en estos momentos, la tensión en Ceuta y Melilla, no se entienda que hay que reforzar la presencia militar y que se pueda defender hasta el último milímetro. Sánchez tiene una ventaja y es que sabe que el Partido Popular es un partido de Estado y que ahí donde no llegan sus socios de Gobierno – en cuestiones de Estado - el PP va a estar. No podemos tener un presidente que está en un estado de euforia con la OTAN, pero ignora que la gente lo pasa muy mal. Menos baños de masa y más estar pegados a la calle que la cosa viene muy mala por mucho que quieran cerrar los ojos”.