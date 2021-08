Agustín Pery: "Hay un Gobierno en la sombra de Pablo Casado preparado para sustituir al que padecemos"

Agustín Pery, director adjunto del diario 'ABC', ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la situación política del Partido Popular y sus últimos movimientos para consolidarse como la alternativa al gobierno de Pedro Sánchez: "Cuando la oposición tiene poca voz, tienen que levantar la mano y conseguir titulares. Es un gobierno en la sombra preparado para sustituir al que padecemos. El mensaje que Casado quiere transmitir es que está listo, sobre todo para quienes sostiene que es un líder a ‘medio hacer’, que le falta poso".

El periodista sostiene en su análisis que "el Partido Popular, tradicionalmente, aparte de que no ha contado con un apoyo tan prieto en las filas como suele ocurrir en el otro lado, son bastante más torpes en la mercadotecnia porque no le dedican el espacio y tiempo que sí le dedica el sanchismo. Sánchez ha dopado el marketing con un Rasputín, un publicista con todos mis respetos, pero no un gestor político, tenía que vender imagen. Ahora que viene un momento dulce para el Partido Popular y con las encuestas totalmente a favor, lo tiene que aprovechar y no ser torpe y que le arrebaten el relato. Deben tener claro qué contar y qué transmitir, que hay posibilidad de cambio. Debe quitarse el complejo de no ser un partido con capacidad de promocionarse a sí mismo", asegura.

"Sánchez ha estado callado hasta que ha visto que podía hacerse la foto"

Tras el lavado de cara del Gobierno ejecutado por Sánchez, el director adjunto de 'ABC' señala que "Iván Redondo formaba dupla con un presidente abonado a la imagen. Sobre Afganistán, Sánchez ha estado callado hasta que ha visto que podía hacerse la foto. El objetivo es que él, el fundador del partido del sanchismo, resista y se mantenga. Es el problema de este Gobierno es Sánchez, ni siquiera sus aliados. El PP tiene que seguir con su guion".