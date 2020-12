José María Múgica, abogado y víctima de ETA, analiza en 'El Cascabel' la situación económica de España y el pacto del Gobierno de Sánchez con Bildu con el objetivo de aprobar los Presupuestos. El abogado señala que: “Todo esto me suena mal” y justifica que: “Cuando estamos hablando de Bildu, el problema es que no eran votos necesarios, no se puede decir que no había otro camino, es decir, si se cuentan y se celebran esos votos es porque se quieren esos votos”.

El abogado expone que: “Esto es muy terrible porque es una quiebra de la memoria histórica del partido socialista, Sánchez se hartó de decir no hace tanto tiempo que no pactaría con Bildu” y explica que: “El partido socialista es un partido fundamentalmente de memoria construida en décadas muy amargas de combate contra el franquismo, y después contra el terrorismo. Y la regla de oro del partido socialista fue durante todas esas épocas no tratar nunca con herederos del franquismo y no tratar nunca con herederos del terrorismo, esto es lo que se quiebra, esto es la profunda ruptura de la memoria histórica socialista en España. Y lo que ocurre cuando se pierde la memoria, es que se pierde la razón de ser”.

"El problema cuando hablamos de Bildu es que no eran votos necesarios"

El abogado y víctima de ETA explica en TRECE el funcionamiento de la plataforma de la que forma parte llamada 'La España que reúne'. José María Múgica afirma que: “es una plataforma que se constituyó hace un año cuando se intuía que todo esto podría venir, es una plataforma creada por gente que tiene la voluntad de intervenir en la política española con objetivos indiscutibles desde la izquierda, desde el progresismo, que es la defensa de los valores constitucionales de la libertad y de la igualdad entre todos los españoles”.

Por último, el abogado defiende como solución que: “Primero que digan que no, va a ser nuestro gesto de rebeldía, decir no”. Y señala que: “Las opciones que se abren, el tiempo lo va a ir marcando, nosotros estamos en esta plataforma que tiene eco, que tiene capacidad de comunicación, estamos contentos con el trabajo que se está haciendo con todas las dificultades que tenemos con la pandemia. Hay que dejar que el tiempo vaya haciendo su trabajo también”.