Antonio Jiménez: "9 veces ha presentado Sánchez su plan de recuperación y no ha llegado ni un euro"

Casi me faltan dedos ya. 9 veces ha presentado Sánchez su Plan de Recuperación y Resiliencia. 9 veces nos ha dicho que tendremos fondos europeos para recuperar España y todavía no ha llegado ni un euro. No sabemos qué tipo de reformas le está exigiendo Bruselas.

Propaganda. La gente quiere saber cómo llegarán estos fondos y por qué se rescata a Plus Ultra. A ver si lo explica alguna vez. Sánchez ha recibido todo tipo de críticas por presentar esta recuperación económica porque este fondo no ha llegado todavía a España y no ha aclarado las cosas que tiene que hacer para recibir el dinero.