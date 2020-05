Jiménez: "Señor Iglesias, condene con la misma rotundidad los escraches cuando los sufran otros políticos"

Vídeo

Los que creemos en la libertad por convicción y en mayúsculas nos diferenciamos de aquellos que creen sólo de boquilla en que somos coherentes. Y porque somos coherentes, hemos rechazado siempre y criticado los llamados escraches a los políticos. Entonces, se escrachaba o acosaba a políticos de Ciudadanos o del Partido Popular. Fue en la etapa de Rajoy al frente del Gobierno. O más recientemente, a la gente de Ciudadanos en manifestaciones. Como, por ejemplo, la del 8M. Acoso violento, en definitiva. Es una expresión de violencia. Y de radicalidad y de intolerancia, que siempre hemos rechazado.

De esa misma manera, también criticamos los movimientos de acoso que han sufrido recientemente el ministro Ábalos o el matrimonio Iglesias-Montero en su chalé de Galapagar. Rechazamos ese tipo de manifestaciones políticas, que evidentemente están ligadas a la violencia y a la intolerancia. Pero también recordamos a aquellos que ahora están sufriendo esos escraches que cuando los padezcan otros, se acuerden y los rechacen con la misma rotundidad que nosotros: los que creemos en la libertad y somos coherentes con ello lo rechazamos.

Y me refiero a Pablo Iglesias. Él justificaba de alguna forma, cuando eran los ministros o los políticos de PP o Ciudadanos los acosados, ese tipo de manifestaciones violentas e intolerantes contra aquellos con los que evidentemente no comulgaba desde el punto de vista político. Como una suerte de jarabe democrático o de palo de los de abajo con los de arriba, con los que gobiernan. Ahora él está gobernando y evidentemente rechaza y critica que sufran esa situación. Y por eso nosotros, como somos coherentes, también rechazamos y criticamos que lo padezca. Pero cuando pase más adelante y lo sufran otros políticos, esperemos que reaccione con la misma contundencia con la que ahora le estamos pidiendo que lo haga. Y, por supuesto, con la misma contundencia y rechazo con la que lo hacemos aquellos que sí creemos en la libertad.

Lo han pedido así otros dirigentes políticos que lo han condenado. Desde el alcalde de Madrid a Begoña Villacís, la vicealcaldesa, que también sufrió este tipo de escraches. Y le han recordado que cuando pase más adelante y sean otros dirigentes políticos los que tengan que sufrir este tipo de situaciones desagradables, que se acuerde y lo condene con la misma rotundidad. A eso se le llama coherencia, señor Iglesias.

Y no amenace, por otra parte, con que esto, si se extiende, le va a pasar al líder del Partido Popular, al líder de Vox, etcétera. Como diciendo 'O me dejáis en paz u os mando a los estorninos'. Por ahí no se arregla nada. Sea usted, en fin, prudente. Porque, además, es vicepresidente del Gobierno y tenga en cuenta que, efectivamente, la coherencia con la que se manifiestan y expresan aquellos que han condenado siempre este tipo de actitudes violentas e intolerantes es la misma que se está empleando ahora para rechazar lo que usted está sufriendo. Usted y su compañera, la ministra de Igualdad.