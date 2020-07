Jiménez: " Normal que a Simón le pidan una dimisión inmediata por celebrar la ruina del sector turístico"

Vídeo

En España tenemos un problema global que compartimos con todo el mundo, el problema sanitario, el problema del virus, del covid-19, que lo tenemos aquí y que estamos luchando contra el todavía, y que estamos vigilando y controlando nuestra vida lo más posible.

Los recortes que van a venir, es una situación que debemos abordar con responsabilidad, todos, absolutamente todos. Y luego tenemos un problema particular, un problema muy nacional, el del paro. Hay muchos que están esperando a sus trabajos, en algunos casos, y otros que probablemente no van a volver a tener trabajo, porque no van a encontrar ese trabajo, además de la inactividad en la economía española.

Hay sitios donde el virus está perfectamente controlado y cualquier turista puede ir a estos sitios. Costas por ejemplo en Andalucía, en la Costa del Sol o en las Islas Baleares y Canarias o incluso en las costas levantinas... o en Galicia, no sé en Asturias, cualquier sitio sabes que va a tener las mismas medidas de seguridad que puede gozar en su país, por tanto eso hay que comunicarlo y saber hacerlo. El Gobierno no está gestionando bien el momento en el que pasamos del confinamiento a la nueva realidad, no se está haciendo bien, evidentemente no se han tomado medidas como las que hemos visto por parte de Gran Bretaña y otros países del mundo.

Quitar el 13% de los empleos de este país, fíjense ustedes lo que eso supone y tenemos a miles de personas que trabajan en el sector turístico, están sujetos a erte o que están en el paro así de claro. Por eso esta situación no se ha gestionado bien por parte del gobierno, tampoco la ha gestionado bien aquí el que sale todos los días y que luego no se está sincronizando ni con sus declaraciones. Me refiero al señor director de Emergencias Sanitarias, a Fernando Simón. Ha sido lamentable, ha sido de una torpeza infinita y sobre todo de una imprudencia temeraria el decir que nos hacían un favor los turistas que no visten España, porque así no se evita un riesgo, es tremendo.

Normal que te hayan pedido la dimisión desde todos los sectores turísticos, le han pedido una dimisión inmediata por celebrar de esa manera la ruina que está viviendo el sector. Por ejemplo, el presidente del Principado de Asturias, ese señor parece que se olvida que Asturias es una tierra magnífica, fantástica, que ofrece sobre todo naturaleza, costas, a mí me encanta Asturias y todos los que conocemos Asturias estamos enamorados de esa tierra, por eso no puede señalar a los madrileños como ha hecho.