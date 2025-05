La denuncia de una viajera afectada por el parón del tren entre Sevilla y Madrid: "Hay bebés, personas mayores... no puede ser"

Madrid - Publicado el 04 may 2025, 23:26 - Actualizado 04 may 2025, 23:38

Al menos 6.300 personas y 18 trenes han resultado afectados este domingo por cuatro robos de cable de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla, un suceso que el ministro de Transportes, Oscar Puente, ha denunciado en su cuenta de X y ha considerado un "acto de grave sabotaje".

Adif había informado esta tarde en X de que el suceso, localizado entre Mora, Orgaz y Urda, en la provincia de Toledo, estaba provocando demoras de 25 minutos en los trenes de Larga Distancia, Alta Velocidad y AVANT. A través de su cuenta en X, Adif ha informado que estos retrasos están provocados por el robo de cable y fuentes del administrador de infraestructuras han detallado a EFE que el robo se ha detectado a las 17:45 horas. Estas mismas fuentes han afirmado que, en cuanto se ha detectado la incidencia, se han desplazado equipos para reponer el cable.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Imagen exterior de la estación de Atocha (Madrid)

En Tiempo de Juego hablamos a las 23:00 horas con Raquel, una oyente del programa que nos ha estado contando todos los problemas que estaban sufriendo: “Estamos parados en Villanueva de Córdoba. El AVE normalmente no pasa por aquí, está en una estación alternativa. Yo he sido azafata del AVE y nos han desviado por la vía que hay alterna, supongo, e ir desviándonos. No saben gran cosa. Nada, nada, es que de vergüenza”.

Raquel detalló cómo surgió el problema en mitad del trayecto entre Málaga y Madrid: “Hemos salido de Málaga a las 20:00, hemos llegado a Córdoba, hemos parado y nos han dicho que había el robo de catenaria y que íbamos a parar, no sabíamos hasta cuándo. Hemos estado allí como 20-25 minutos, hemos empezado a andar normal y en Villanueva de Córdoba, que está relativamente cerca, estamos aquí parados, pero a esta hora tendríamos que estar llegando a Madrid”.

El presidente de Renfe, Álvaro F. Heredia, ha comunicado en 'X' que estaban repartiendo bocadillos y bebida a los afectados pero Raquel ha desmentido esta información: “En este último tramo llevamos una hora y pico. No es cierto que estén repartiendo bocadillos, no reparten nada. Lo que tienes que comprar y ya lo que haya, porque hay una cola en la cafetería..... Cuando paramos en Córdoba, le dije a mi marido que me iba a la cafetería porque yo sé lo que es esto. Y ahora hay una cola tremenda, baños atascados, gente con bebés muy pequeños, con animales, gente muy mayor… Que ya saben que esto no puede ser. ¿Os dejan bajar a dar un paseo? Aquí… Sí, sí, aquí abrió la puerta del coche 10 y puedes bajar y… Y bueno, ya está. Es que no hay otra opción. Aquí es una estación cerrada, no hay nada”.

Por último, pidió que mandaran autobuses al lugar donde están parados para poder viajar hasta Madrid y, además, denunció que no van a poder reclamar nada: “Estamos en un pueblo, que manden autobuses y llegaremos a Madrid a la hora que lleguemos. Este tren es un tren doble, que hay 12 coches por tren. No sé cuánta gente habrá, casi 600 personas entre los dos trenes. No puede ser, ya los baños atascados, ya se les está acabando el agua. Ellos dicen que es ADIF, y no tenemos derecho a reclamar nada”.