Antonio Jiménez: “Vaya ejemplo el de Pablo Iglesias”

Estamos confinados todos los ciudadanos en nuestras casas, esa es la obligación. La fundamental para evitar que este virus siga avanzando de la forma en la que lo está haciendo, llevándose por delante la vida de tantas personas, especialmente a los más vulnerables. Buenos pues el ejemplo que da este señor es el de volver a saltarse la cuarentena por segunda vez y comparecer en público. Salir a la calle en definitiva e irse a La Moncloa, porque le pierde el afán de protagonismo. Este es Pablo Iglesias. Este es uno de lo vicepresidentes de este Gobierno.

Además, no sé para qué ha aparecido, ni para qué ha comparecido. Además de no dar ejemplo, ahora muchos ciudadanos se preguntarán ¿por qué este señor sale y yo no? Cuando además él está obligado a mantener esa cuarentena por encima de cualquier otra circunstancia, porque su esposa, su mujer, su compañera está enferma, ósea está infectada por el virus.

Está obligado a permanecer, aunque no lo tenga. Aunque le hayan hecho el test y no lo tenga, pero la obligación y la indicación que todos los expertos señalan y que obligan a que cumplamos es que aquellas personas que están infectadas y que conviven con otras personas, esas personas están obligadas a guardar una cuarentena. Por que eso es lo lógico. Lo que impone el protocolo.

Bueno pues Pablo Iglesias se lo salta, dos veces se lo ha saltado. Y todo para no decir nada, salvo para hacer populismo, para hacer política de baja estofa, para enfrentar lo público con lo privado, para hacer chavismo en estado puro… En fin, es tremendo. Cuando pase todo esto tendrá que dar cuentas.