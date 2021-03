Antonio Jiménez: "Montero tenía que dar cuenta de su asesora y dejarse de demagogia populista e irresponsable"

Vídeo

Cada día que pasa es más evidente que en el Gobierno sobra la demagogia populista y la irresponsabilidad y falta el sentido común y la responsabilidad. Sobre todo, esto lo protagonizan los ministros de Unidas Podemos, dentro del gabinete de Sánchez e Iglesias. Y entre otros y otras, están Pablo Iglesias y su compañera, Irene Montero. Que no se singularizan precisamente por ser responsables. Ni siquiera por actuar por el sentido común al que obligan las circunstancias.

Y me refiero, por ejemplo, al hecho de que hoy el Gobierno, a través de su delegado en Madrid, haya prohibido totalmente, por motivos de salud pública, todas las manifestaciones y concentraciones que estaban convocadas con motivo del 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer.

Ha apelado lógicamente a la situación sanitaria, a la pandemia, para prohibir todo tipo de concentraciones que evidentemente hubieran supuesto un mayor contagio, en el caso de que se dieran, del que ahora mismo tenemos. Y hubiera crecido la incidencia en la Comunidad de Madrid y hubiéramos tenido problemas desde el punto de vista hospitalario.

En línea con lo que está haciendo el Gobierno, nos parece responsable y, sobre todo, coherente. Si se nos prohíbe movernos, si restringen los accesos a los espacios de restaurantes y hoteles, lo lógico es que en una situación como esta no se permitan concentraciones masivas. Igual que no se permite que vayamos al estadio a ver, por ejemplo, el derbi, el Atlético de Madrid – Real Madrid. Todo el mundo quisiera verlo, pero este se jugará a puerta vacía. Por la misma razón, no puede haber concentraciones con motivo de un día. Ya sea el de la mujer o el del hombre o, en fin, el día que sea.

Bueno, pues ahora llega la señora Montero y dice que esto supone un señalamiento al feminismo. Que todo esto se hace en contra del feminismo y que detrás de todo esto está la derecha. Y que si por ella fuera, si no fuera ministra, estaría en la calle, porque no se le puede negar el derecho a la calle a nadie.

Es de una irresponsabilidad total y letal esta señora. La señora Montero, que, por cierto, lo que tiene que hacer es explicar hasta las últimas consecuencias por qué está señalada una asesora suya a la que le está pagando religiosamente más de 70.000 euros (según la denuncia que está investigando la Fiscalía) por cuidar de sus hijos. Y no por asesorarla a ella.

De eso tenía que dar cuenta la señora Montero. Y dejarse de hacer demagogia populista y, sobre todo, irresponsable.