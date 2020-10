Antonio Jiménez: "La moción de censura es un brindis al sol. Se veía en el rostro de Sánchez"

Vídeo

Hay dos Españas en estos momentos. La España que debate en el Congreso que debate una moción de censura inútil y la España real. La que está preocupada en la calle por lo que está pasando desde el punto de vista sanitario y económico. La tensión desde el punto de vista es nula. Nadie ha estado pendiente de esta moción de censura porque está condenada al fracaso. No sabemos si Vox conseguirá algún voto más. Parece que no. Y no porque no quieran echar a este Gobierno, sino porque no es el momento.

No es la oportunidad. La moción es un brindis al sol, puro artificio. Se ve en el rostro de Sánchez, estaba feliz. Encantado de confrontar con Abascal.

Al final ha entrado en discusión porque es lo que le conviene. Lo ha dicho muy bien Arrimadas: la gasolina de este Gobierno es la confrontación, enfrentando a unos con otros.

Este es un Gobierno que está haciendo las cosas mal pero no había posibilidades... era mejor dejarlo estar para que él no creciera. Y eso es lo que ha hecho esta moción de censura: reforzar la alianza Frankestein y poner de acuerdo a todos los partidos populistas, etarras…

Mientras tanto, el centroderecha sale menos fortalecido y más dividido. Esto lo ha aprovechado Sánchez. Esto es lo que hay, pero la España real estaba en otra cosa.

Once horas de debate que certifican que Sánchez seguirá al mando

Once horas después, ha acabado este miércoles en el Congreso la primera sesión del debate de la moción de censura registrada por Vox, en la que todos los grupos, incluidos los de centroderecha, han expresado su rechazo a la iniciativa.

El cara a cara entre el candidato, Santiago Abascal, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha puesto fin a una sesión plenaria que comenzó a las 9.00 horas con la intervención del diputado de Vox Ignacio Garriga.

Entre su intervención y la de Abascal se consumieron algo más de tres horas y media de pleno, tras lo que pidió la palabra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.