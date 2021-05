Antonio Jiménez: "Ayuso debe estar orgullosa, ha podido dar la vuelta al ruedo con la coleta de Iglesias"

Vídeo

Antonio Jiménez, director y presentador de 'El Cascabel' en TRECE, ha analizado el cambio de look con el que Pablo Iglesias ha sorprendido este miércoles a toda la opinión pública: "Si Pablo Iglesias fuera seguidor del arte de cúchares o si hubiera leído algo sobre el planeta de los toros, probablemente habría dado más solemnidad al acto de cortarse la coleta o el moño. Hubiera llamado a alguno de sus subalternos, probablemente Echenique, que con tijera en mano hubiera corta la coleta, se la hubiera dado a él y hubiera dicho 'hasta aquí hemos llegado' en esto de la política".

"Vemos a un Pablo Iglesias que se presenta como un joven universitario que tiene por delante toda una vida académica o periodística, pero no es de fiar. No se puede fiar uno del que promete hacer cosas en la vida política y luego no las cumple. Una personas que deja para Vicepresidencia del Gobierno para hacer una campaña en Madrid y luego no coger ni el acta de diputado. ¿Quién se puede fiar de alguien así? Alguien que da bandazos y que solamente se entretiene con series", ha explicado el comunicador de TRECE.

Por último, el director de 'El Cascabel' ha analizado cuáles pueden ser los planes de futuro del histórico líder de Unidas Podemos: "No es un político de fiar, hoy la que sí que tiene que estar orgullosa es Isabel Díaz Ayuso, que ha podido dar la vuelta al ruedo de Las Ventas con la coleta del señor Iglesias. Retirado de la política, vamos a ver si nos da una sorpresa, y le vemos en algún programa de televisión o simplemente se va a hacer proselitismo podemita o chavista a la facultad de Sociología y Políticas de la Universidad Complutense. Que es lo que nos tememos, a seguir adoctrinando en esa línea política que desde luego no es la más conveniente para España y para el resto de Europa, y si no que se lo pregunten a los venezolanos".