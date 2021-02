Antonio Jiménez: "Es algo insólito que desde el Gobierno alguien ataque las instituciones como hace Iglesias"

Vídeo

Pedro Sánchez no quiere caldo, pero Iglesias le está propinando una taza tras otra. No hay día que no le sirva una tacita de caldo. Tenía razón Sánchez cuando decía que probablemente no iba a dormir y que iba a sufrir insomnio si metía a Iglesias en el Gobierno. Es probable también que sea lo único en lo que ha acertado y tenía razón. Porque lo demás... Ya ven ustedes: presenta y ofrece muchas dudas, y más que cuestionables.

Digo esto a propósito de lo que se está viviendo desde el punto de vista de la imagen de España en el exterior. A propósito de las lamentables declaraciones de un vicepresidente del Gobierno cuestionando la normalidad democrática en España. Algo insólito que desde el propio Gobierno alguien pueda atacar las instituciones como está haciendo Iglesias y ahí siga.

Sottovoce, algunos ministros dicen que este no hace nada, que es un señor que no gestiona, que está con los brazos cruzados... Y, además, que es una caricatura de sí mismo (vienen a decir). Pero claro: todo esto lo hace Iglesias porque se lo consiente quien le ha nombrado vicepresidente, que es Sánchez. Y, como le tiene cogido por sálvase a la parte, es más que probable que tendrán que seguir ahí los dos. Uno sirviéndole tazas de caldo y el otro tomándoselas. Aunque sea un sapo envenenado cada mañana.

En lo único en que sí tiene razón el señor Iglesias es que, efectivamente, a veces España no funciona como una democracia normal. Me refiero, por ejemplo, a lo que ha pasado hoy a propósito de la Princesa Leonor. En TVE (esa televisión que pagamos todos con nuestros impuestos), han rotulado que va a cursar fuera de España su siguiente curso académico. Y no han tenido empacho en rotular: “Leonor se va de España como su abuelo”.

En fin, un rótulo muy ofensivo, hiriente y bastante lamentable. En eso sí que no es normal la democracia española. Por la forma en que, desde algunos medios, insisten en atacar a las instituciones. Y, en este caso, a la Corona. No tiene ningún empacho en hacerlo.

Hoy, por cierto, Podemos se ha reafirmado en las declaraciones del vicepresidente y de su líder. Y han publicado un vídeo en el que insisten en restarle credibilidad a la democracia española. Cosa que, desde luego, está analizándose con extraordinario asombro y pesar fuera de nuestras fronteras. Dentro, tenemos que asumir la situación, porque no hay otra. Pero fuera empiezan ya a escandalizarse y a pensar qué pasa en España para que un vicepresidente pueda poner en almoneda las instituciones. Como lo está haciendo Pablo Iglesias.