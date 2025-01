Jesús, expreso político en una cárcel del régimen chavista: "Sánchez legitima indirectamente al régimen de Maduro"

El venezolano Jesús Alemán, expreso político y exiliado en España, asegura que "todos seguimos aportando nuestro granito de arena, porque esto no ha acabado" y no da por acabada la batalla. "Como decía María Corina, esto era el 9, pero podía ser el 8, el 24 de diciembre, ya tiene su fecha de vencimiento. La misma estructura dentro de la dictadura es con la que estamos trabajando y creo que pronto Edmundo podrá juramentarse en Venezuela y podrá consumar lo que el pueblo decidió el 28 de julio".

DPA vía Europa Press Edmundo González Urrutia, Premio Sájarov, interviene durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo

La presión internacional es fundamental

El Gobierno de España no se ha posicionado públicamente. ¿Aquí qué pesa más? ¿La democracia y el resultado de las elecciones o el petróleo? Jesús es tajante con su respuesta: "Pedro Sánchez, al no reconocer a Edmundo, legitima indirectamente al régimen de Maduro. Esto daña la credibilidad de España como defensora de los derechos humanos, más allá de los negocios o las alianzas ideológicas. Esto es un asunto humanitario".

El expreso político hace un duro llamamiento: "No se puede cerrar los ojos mientras millones de venezolanos sufren las consecuencias de la dictadura, los más de 1.900 presos políticos, los 2 españoles. Este es un gobierno que dice que defiende a las mujeres y hay centenares de mujeres que están siendo torturadas, que están presas, que están encerradas. Te pongo el caso de Mirlendri, que la hicieron abortar dentro de uno de los centros de tortura más grandes de Latinoamérica. Y le hicieron abortar dentro de las golpizas que le daban".





"Yo creo que el gobierno de España es fundamental en esta lucha"

"El gobierno de España sabemos que tiene muchos vínculos con la dictadura, pero es dejar a un lado los negocios, dejar a un lado las ideologías. Porque esto es humano. Nos están matando, nos están torturando. Nos están matando. Y es que el 28 de julio el pueblo decidió. El gobierno de España tiene que posicionarse con la mayoría y la mayoría están allí. Están las pruebas, están las actas, tanto en la página web como físicamente están las actas que ellos vienen solicitando desde hace seis meses y que no van a aparecer. Y por no aparecer no fijan una postura. Yo creo que el gobierno de España es fundamental en esta lucha", sentencia.