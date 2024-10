Fernando Rueda: "Las mafias pagan a políticos o guardias civiles para hacer negocios"

"Hay determinados políticos muy útiles para hacer determinado tipo de negocio. Los políticos están siempre en estos casos: facilitan información, abren y cierran puertas y ventanas para entrar y salir". Es la reflexión que Fernando Rueda, experto en asuntos de Seguridad, ha hecho en El Cascabel Edición Domingo. El periodista acaba de publicar 'Líneas Rojas', una historia de ficción basada en hechos reales, en la que recrea las conexiones entre el Mossad y una mafia internacional que opera en Malta o España: "En lugar de Venezuela, es Israel. Pero, al final, la mafia es una unión de personas que quieren extender sus influencias y hacer negocio. Todos cobran. En este caso, las personas. Pero, por la experiencia que tenemos en democracia, siempre existe la tentación de cobrar en los partidos. Ahí está el caso Filesa o el Caso Naseiro. Los partidos gastan más dinero del que ingresan".

Hay determinados políticos muy útiles para hacer determinado tipo de negocio" Fernando Rueda Periodista y autor de 'Líneas Rojas'

Los personajes de la historia que firma Rueda son agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Españoles que han estado infiltrados en organizaciones criminales de ultraderecha o en la banda terrorista ETA. Como Mikel Lejarza, El Lobo y una mujer, a la que llama Izaskum, que, durante un año, convivió con dos asesinos del comando Donosti. "Esta historia -le describe a Ana Samboal- está inspirada en un hecho real, una mafia de tráfico internacional en la que había políticos. Y, realmente, hace 20 años, participó Mikel Lejarza. La ficción te permite contar también la historia de un equipo de infiltrados. Una de ellas es alguien que yo bautizo como Izaskum. Estuvo viviendo con dos etarras del comando Donosti. Les engañó. Han cumplido más de 20 años, con delitos de sangre. Los dos etarras se enamoraron de ella"

El libro de Rueda es también una denuncia

Se lamenta del maltrato al que el Estado somete a aquellos que sacrifican buena parte de su vida al servicio de la democracia y España. El Lobo -recuerda- "estuvo infiltrado en ETA, con un éxito tremendo. Y no le ayudaron. El servicio secreto no puso nunca un psicólogo a su disposición". Tampoco han ayudado al guardia civil que tuvo que traicionar a su amigo, un cabecilla de una organización de ultraderecha que quería atentar contra la familia real: "Ha hecho su trabajo, pero le queda la traición, porque ha traspasado una línea roja". La policía -reconoce Rueda- se ha portado mejor con Izaskum. "Dicen que los infiltrados dividen su cerebro. Uno, su verdadera personalidad, para no olvidar sus recuerdos y su vida: policía, con una familia, con unas vivencias. Y otra, la personalidad de esa terrorista. Que es más terrorista que los propios etarras. Es muy complicado, tras mantener un de un año con ellos, que no te llegue a infectar la otra parte. Porque, al final, no finges. Solo puedes triunfar si te crees el personaje. Y te quedan las consecuencias".

El Lobo, el más famoso de los infiltrados en ETA, tiene que soportar ahora la denuncia de la familia de un terrorista, Josu Múgica. Lleva cuarenta y nueve años escondido. Eran cuatro etarras en un coche -recuerda en El Cascabel Edición Domingo- y vieron que la policía iba a por ellos. "Mikel pudo huir, aunque nadie del servicio secreto había avisado de que era un infiltrado. Otro murió. Cuarenta y nueve años después, la Fiscalía dice que no se puede ir a por los asesinos de Miguel Ángel Blanco, porque han pasado veinte años. Pero a El Lobo le denuncian por un delito de lesa humanidad". Ahora -concluye Rueda- "el relato es lo importante. Y el problema es que permitamos que los terroristas ganen ese relato, que es lo que están intentando hacer".