Cómo evitar la burocracia para los afectados por la DANA: una declaración responsable puede agilizar los trámites

Entre el 80-90% de las pymes en las zonas afectadas por la DANA desaparecerán. Es el cálculo del Consejo de Gestores Administrativos: "eso significa que, el que no lo ha perdido todo, porque tenía una planta de arriba en su negocio, ha perdido en cualquier caso sus clientes. Por tanto -opina su presidente-, tenemos que ir a ayudas directas, exentas de impuestos, en dinero contante y sonante. Y que luego no venga el tío Paco con las rebajas al año siguiente diciendo que lo que usted recibió está sujeto a un impuesto".

En un caso como este, los avales o créditos del ICO -añade Santiago, en El Cascabel Edición Domingo- no solo no serán efectivos, sino que pueden suponer un lastre: "Un agricultor, si tiene un tractor que está pagando, se ha quedado sin cosecha, sin dinero, sin tractor y sigue con el crédito, por mucha moratoria que le quieran dar. Y ahora le dicen: le ayudo con un ICO para que pida un nuevo crédito. ¿Ahora tengo que pagar dos? Pero sigo sin cosecha. No sé cuándo voy a empezar. Sigue sin clientes. No sabe si muchos de ellos le van a poder pagar. La solución es una reposición en la cual él sustituya su tractor por otro. Siempre se pierde algo, pero tendrá que comenzar de cero, no de menos veinte. Si tú, a alguien que tiene un crédito le das facilidades para comprar algo que ya ha perdido, ¿en qué situación está? En mucho peor de la que estaba inicialmente. Lo que hay que intentar es que la gente se acerque lo más posible a la situación en la que estaba antes de la tragedia".

Puede suponer un desembolso sin precedentes, pero De Santiago opina que tenemos músculo financiero suficiente para afrontarlo: "Este es el momento de recortar gasto para ayudar a los que hay que ayudar, los ciudadanos de este país que están sufriendo lo indecible. Ya será tiempo después".

Evitemos la burocracia

Los gestores administrativos son partidarios de que las administraciones reduzcan la burocracia drásticamente. E incluso que, para acceder a las ayudas, los damnificados puedan hacerlo, de forma preliminar, a través de una declaración responsable: "Pensemos que el señor que ha perdido hasta los pantalones, ha perdido su DNI, las escrituras de la casa, decenas de miles de vehículos sin documentación y centenas de miles de personas sin carné de identidad, sin escritura de sus casas, sin la renta, sin nada de nada. La Administración ya tiene el dato. Va siendo hora de que no pida algo que ya tiene. Pongámonos en el caso del tractor. Está matriculado. Lo has perdido, pero la matrícula o tu nombre o tu DNI te lo sabes. A través del sistema informático podemos averiguar los datos del vehículo. Si eso sale se puede simplificar la baja de un vehículo con una matrícula. Con nombre y apellidos y acuerdo con Tráfico podemos hacer la baja temporal, con lo que queda paralizado el seguro. Con nombre y apellidos podemos encontrar la documentación de una casa". Dale al PLAY para escuchar toda la información al completo.

Fernando De Santiago espera que no cometamos el mismo error que durante el confinamiento: un exceso de burocracia que condujo a una falta de control en la Administración.