Un catedrático de Estudios Norteamericanos pronostica qué sucederá tras la investidura de Trump

Las relaciones de la Administración Trump con Europa serán complejas. Es el pronóstico de José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Desde el punto de vista de la seguridad, "la OTAN va a tener que reinventarse de alguna forma, las normas no van a ser las mismas, eso con total seguridad”. Y, desde la óptica política, llama la atención la figura de Elon Musk: “la avanzadilla que está representando con Europa, sobre todo la interferencia que está teniendo en elecciones como puede ser la alemana o también el gobierno británico”. En 'El Cascabel Edición Domingo' de TRECE, el catedrático de Estudios Norteamericanos, admite que no sabemos si estamos ante una nueva era, pero sí que las naciones están tomando una nueva vía, tanto desde el punto de vista político como económico.

“Se dice que a Donald Trump no hay que tomarlo siempre al pie de la letra y es cierto. Pero no es menos cierto también que Donald Trump es alguien que sabe por qué está diciendo lo que está diciendo -continúa Gurpegui-. En el programa que dirige Ana Samboal, el director del Instituto Franklin centra su atención en el Programa MAGA: “está viendo que Estados Unidos está perdiendo liderazgo mundial, por eso insiste en el “Make America Great Again”, toda la programación MAGA. Lo que quiere es recuperar ese liderazgo mundial”. En ese contexto, Gurpegui encuadra sus amenazas a Groenlandia o el Canal de Panamá: “Cuando dice que mira al Ártico y solo ve barcos chinos y rusos, es cierto. No creo que vaya a invadir Dinamarca, lo primero porque es un socio de la OTAN, sería un poco ilógico, pero lo que sí está diciendo a Dinamarca es que ponga un poco de atención a lo que está ocurriendo porque él no va a permanecer impasible si los daneses no hacen sus deberes y permiten la influencia, fundamentalmente china porque la rusa no le importa tanto.” Algo similar, a su juicio, es lo que ocurre en Panamá: “lo que le dice es, oiga, el 70% de nuestras mercancías pasan por el Canal de Panamá y no estoy dispuesto a pagar tanto como estoy pagando”. El catedrático se pregunta hasta dónde puede llevar Trump su amenaza, puesto que puede generar tensiones inflacionarias y, si pretende competir con China, necesita abaratar los productos americanos.

En términos de seguridad, José Antonio Gurpegui descarta cambios relevantes: “en el caso de la migración, del famoso muro, de la expulsión de todos los que sean migrantes que no tengan papeles, etcétera, yo creo que no va a poder llevarlo a cabo”. Pero sí observa con expectación el nuevo rumbo político. “Hay quien dice -continúa el invitado este fin de semana de “El Cascabel Edición Domingo”- que esto puede significar el fin de la filosofía woke. Yo aquí llamo la atención, al menos de momento, llamo la atención sobre su gran aliado, Elon Musk, que tiene una declarada batalla a muerte con el movimiento woke. No sé si los que nos ven están familiarizados con la historia del famoso hijo que tuvo Elon Musk. Ahora es una chica. Se llamaba Xavier y ahora creo que se llama Vanesa. Él dice que su hijo murió, dice que todo el movimiento woke le engañó, que le mintió y que eso ha sido el mayor error de su vida. La hija ahora se ha quitado el apellido del padre y ha renunciado a él, dice que su padre biológico no existe. Eso Elon Musk lo tiene muy interiorizado. Es la batalla que Donald Trump, antes de esta íntima alianza con Elon Musk, tenía con los movimientos más radicales norteamericanos”.