La advertencia de Francisco Cabrillo sobre Telefónica: "Estamos volviendo atrás con unos modelos que habían fracasado"

“Esto es un retroceso de 30 años, volver a un período que creíamos superado”. Así valora Francisco Cabrillo la injerencia del Estado en Telefónica. El catedrático de Economía de la Fundación Civismo recuerda que la operadora nace como empresa privada durante la dictadura de Primo de Rivera y es Franco quien la nacionaliza. Por eso, con ironía, se pregunta: “no sé si, como estamos en el año de conmemoraciones de Franco, el gobierno quiere hacer homenaje al general y volver a esto, pero no tienen ningún sentido. Sobre todo, si uno piensa que esto puede ser un precedente de otros casos”. En El Cascabel Edición Domingo de TRECE, Cabrillo recuerda que, a partir de la década de 1980, los británicos y, posteriormente, el resto de Europa privatizan sus empresas públicas cuando constatan que no son eficientes. Por esa razón -continúa durante su intervención en el programa que dirige Ana Samboal- cuestiona esa vuelta a los modelos propios de la II Guerra Mundial: “lo preocupante es que estemos volviendo atrás con unos modelos que habían fracasado. No lo olvidemos. Las empresas públicas se privatizan porque no funcionaban bien, entre otras cosas”.

EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS



La ausencia de grandes empresas es -a su juicio- uno de los grandes déficits de Europa frente a Estados Unidos. Un viejo continente que, desde su óptica, “está en una posición muy débil”. Constata que tanto Alemania como Francia, las dos grandes economías del euro, han perdido fuerza: “si observamos la evolución económica de Europa y Estados Unidos, Europa está en decadencia hace muchos años. Lo vemos en muchos indicadores. En los datos de PIB per cápita, Estados Unidos está dejando atrás Europa”. Si cerramos el foco sobre las empresas, la diferencia es abismal: “Europa tiene una cosa curiosísima. No hay grandes tecnológicas europeas, pero en Bruselas te dicen: en regulación de IA y nuevas tecnologías, vamos en cabeza en el mundo. No tienes ninguna gran empresa, por tu propia regulación, pero vas en cabeza del mundo. Europa tiene que replantearse las cosas”.

Luces y sombras en el programa de gobierno DE la Administración Trump

Cabrillo observa luces y sombras en el programa de gobierno que plantea la Administración Trump. Celebra la intención del presidente republicano de adelgazar y redefinir el sector público, pero no oculta su preocupación por la política comercial que anuncia: “a diferencia de lo que la gente piensa, la tradición norteamericana es proteccionista. Esto viene de los orígenes mismos del país, desde Alexander Hamilton. Y buena parte de los conflictos internacionales, hasta la Gran Depresión del siglo XX, se debió a políticas proteccionistas americanas. Cuidado con este tema porque estas guerras comerciales las pierde todo el mundo. Confiemos en que se llegue a acuerdo”.

EFE



En todo caso, el catedrático de Economía confía en que el punto de partida del nuevo inquilino de la Casa Blanca sea, solo eso, una posición negociadora: "Trump es un empresario, que negocia esto exactamente igual que si va a comprar un edificio en Manhattan para reformarlo. Le piden 100 millones, él dice que va a dar 40 y acaba llegando a 70. Es su forma de negociar. Creo que el tema va por ahí. Hay que tener mucho cuidado y desear que no se vaya a una guerra comercial, porque las pierde todo el mundo, no las gana nadie".