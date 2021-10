"Padres primerizos": cuando no te cuentan la realidad de lo que supone tener hijos

“¿Qué pasa, Willy, cuánto tiempo, cómo vas por el Barrio de Gracia? ¿Sabes a quién me encontré el otro día? A Edgar". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Seguro que entiendes a Parrado: “Ha sido padre hace un mes, ha perdido cinco kilos, estaba desnutrido, desaliñado, parecía un mapache con unas ojeras, y me dice que lo están llevando muy bien, no sé si han tenido un bebé o un hurón. Y de repente empieza a explicarme todas las bondades del bebé, y yo digo que si no llora ni se queja será autónomo, ¿no?".

Pero todos sabemos que lo importante es que tu hijo se eduque bien: “Para mí lo más importante es que el niño tenga salud y sea buena persona en el futuro. Pero hombre, que con tres años haga sudokus o toque el piano me parece inquietante, ¿qué va a ser lo siguiente? Si al niño le da por bailar será el nuevo Billy Elliot, o tocar el piano será Elton John, y si desafina ya será cantante de reguetón".

Pero no te olvides de la comida: "Incluso con los que tienes más confianza tiran de eufemismos para disfrazar la realidad del niño. En cualquier caso, si hay una frase que pasa de abuelos a padres e hijos, es la de que cuando seas padre lo entenderás y a lo mejor tiene algo de razón. Si hace falta algo más en el mundo es bondad, pero para bondad la tuya, amigo. Hablamos".

