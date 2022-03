Los terrores nocturnos de la hija de Álex Clavero: "A su cuarto le llamamos 'Cuarto Milenio'"

"¡No duermo nada! Estamos en la época de los terrores nocturnos", así arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este martes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar' o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Álex comienza aclarando a qué terrores nocturnos se refiere: "Esto quiere decir que estamos durmiendo mi mujer y yo y, a las 4 de la mañana, mi hija se pone a gritar. Voy a su cuarto y no me atrevo a entrar a su cuarto. No da tanto miedo que lo llamamos su "cuarto milenio". El médico nos ha dicho que le pongamos luces y le hemos puesto hasta la luz de la nevera".

“Me dijeron que esto duraba hasta la adolescencia... en la adolescencia se cambian los roles, eres tú el que grita por el teléfono: ¿Dónde estás? ¡Ven a casa ya!”, aun sí Clavero continúa con los consejos que recibe: “Me dicen que tiene episodios normales y mi hija tiene más episodios que 'Los Soprano' y eso que pega unos gritos que parece tenor”.

