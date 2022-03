Los motivos por los que deberías amar la cerveza según Fernando y Jimeno

"¿Eres cervecetariano?" - "Si te refieres a que si me gusta la cerveza, sí, soy cervecetariano", así arrancan Fernando y Jimeno la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar' o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

"¡Claro que me refiero a la cerveza! Esa que tiene tantas leyendas a su alrededor como la de que la cerveza engorda. La cerveza no engorda, ni la tapa de la cerveza, lo que engordas eres tú" - "Yo quiero romper una lanza a favor de la cerveza porque es una de las bebidas más difamadas. No necesita echarle nada como el Gin tonic" - "¿Cuántos nombres tiene la cerveza para referirse a ella? Eso es porque nos encanta ¿Has visto alguna vez que le llamemos de otra forma a la biblioteca".

Fernando continúa con sus razones para querer a la cerveza: "Hay más de 500 tipos de cerveza, y donde más hay es en Bélgica... no me extraña porque la otra opción es estar todo el día comiendo coles" - "Hay una enfermedad que consiste en tener pánico a tener el vaso de cerveza vacío y creo que yo tengo esa enfermedad" - "Tiene solución: te coges una jarra de cerveza, te miras al espejo y ¡verás qué pinta!".

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.